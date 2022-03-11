日相與韓總統當選人電話會談 同意改善兩國關係

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（中央社東京11日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天與韓國總統當選人尹錫悅電話會談，雙方對合作改善日韓關係的方針達成一致看法。另外，兩人也確認將在北韓發展核武器及彈道飛彈等問題上緊密合作的方針。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天上午10時30分左右與尹錫悅進行約15分鐘電話會談，兩人都同意將朝盡快舉行面對面會談進行協調。

岸田除了恭賀尹錫悅當選總統外，也表示日韓對彼此來說都是重要鄰國，在面對當前國際社會發生劃時代的重大變化之際，健全的日韓關係對保護基於規範的國際秩序、確保區域與世界和平穩定繁榮來說不可或缺，更重要的是日美韓3國的合作關係。

岸田說，以日韓1965年邦交正常化後所構築的友好合作為基礎來發展雙方關係有其必要，「我期待下任總統尹錫悅的領導能力，希望共同合作來改善日韓關係」。

尹錫悅對此也表示，他很重視韓日往來，希望朝改善關係共同合作。

兩人也就北韓情勢交換意見，確認日韓將針對北韓發射洲際彈道飛彈（ICBM）核武器與彈道飛彈、北韓綁架日本人等問題上的緊密合作方針。（譯者：黃名璽/編輯：曾依璇）1110311