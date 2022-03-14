媒體：南韓認為北韓最快本週試射洲際彈道飛彈

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（中央社首爾14日綜合外電報導）南韓媒體今天引述不具名人士報導，南韓政府認為，北韓最快可能在本週試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）。

「朝鮮日報」報導，即將卸任的南韓總統文在寅領導的政府告訴總統當選人尹錫悅，北韓即將試射飛彈，就算是今天試射也不讓人意外。「聯合新聞通訊社」則報導說，南韓和美國都偵測到試射在即的跡象。

報導引述尹錫悅辦公室不具名人士說，文在寅的國家安保室長徐薰（Suh Hoon）12日對尹錫悅簡報時，做出上述表示。

報導引述徐薰的話指出：「近在眼前，週一（14日）發射也不令人意外。我們正嚴肅看待這個狀況。」

文在寅辦公室發言人說，徐薰向尹錫悅簡報包括飛彈發射在內的北韓近期動作，以及烏克蘭危機等。但是，發言人不願評論朝鮮日報的報導內容。

美國和南韓11日罕見聯合宣布，北韓假借發射衛星之名，在最近2次試射中使用了北韓最大型的洲際彈道飛彈。

「東亞日報」今天也引述不具名政府消息人士報導，最近兩次試射的地點平壤機場附近發現了一輛用來發射「火星-17型」（Hwasong-17）飛彈的「運輸起豎發射車」（TEL）蹤跡。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110314