更多編輯台推薦新聞：
分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了
國際

分析：蒲亭陷「沉沒成本」迷思 害人害己卻停不了

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣
國際

中國人趁戰亂綁架烏克蘭嬰兒離境被捕 疑涉人口販賣

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思
文化

村上春樹開臨時廣播節目 選播反戰歌盼促反思

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際

美國佛州校園槍案17死17傷 和解金36.7億元

2022/3/17 11:12（3/17 12:01 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
道格拉斯中學2018年2月發生17死17傷槍案。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
道格拉斯中學2018年2月發生17死17傷槍案。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社華盛頓16日綜合外電報導）美國司法部今天宣布，已和2018年佛州派克蘭（Parkland）道格拉斯中學槍擊案的生還者與罹難者家屬達成1.275億美元（約新台幣36.7億元）和解。

法新社報導，司法部聲明指出，這份協議解決了2018年2月道格拉斯中學（Marjory Stoneman Douglas High School）17死17傷槍案衍生的40宗民事案件。

司法部聲明還說：「這項和解並不等於美國承認錯誤。」

道格拉斯中學槍案是2012年康乃狄克州新鎮（Newtown）桑迪胡克小學（Sandy Hook Elementary School）26死校園槍案以來，美國最重大的校園槍擊事件。

曾就讀道格拉斯中學的克魯茲（Nikolas Cruz）2021年對17項殺人控罪與17項殺人未遂罪認罪，當年的生還者和16名罹難者的家屬提出告訴要求政府賠償。

愛槍成痴的克魯茲因紀律問題遭退學，據報曾被認為可能對同學構成威脅。

生還者與罹難者家屬在訴訟中指控聯邦調查局（FBI）怠忽，未能對槍案發生前指出克魯茲危險的線報採取行動。

2018年1月5日，也就是槍案發生前5週，一名認識克魯茲的女子對聯調局提供線報指出，「我知道他快爆發了」，他會「溜進學校，開始開槍掃射這個地方」。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1110317

延伸閱讀
無法原諒自己 美佛州校園槍擊案槍手認罪道歉FBI未追查線報 佛州校園槍擊受害家屬將獲賠償擁槍自重比例增 全美各城2021年凶殺案件創新高
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族