擁槍自重比例增 全美各城2021年凶殺案件創新高

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（中央社華盛頓20日綜合外電報導）美國各大小城市今年發生的凶殺案件數創新高，原因包括伴隨疫情而來的各種創傷、經濟復甦擴大少數族群的落後差距、以及對警方的不信任以致國內擁槍數量創新高等。

法新社報導，賓州費城今年已打破自1990年創下的案件數紀錄，這座有「兄弟友愛之城」（City of Brotherly Love）之稱、擁有150萬人口的城市，今年至少發生535起凶殺案，已超過美國最大的兩座城市─紐約和洛杉磯。

非營利組織「媽媽當家」（Mothers in Charge）負責人強生-史佩特（Dorothy Johnson-Speight）說：「在費城，和許多主要城市一樣，我們很窮。」「糟糕的教育系統、住房問題、弱勢家庭亟需資源…我們的糧食不安全率非常高。」

強生-史佩特的兒子在24歲那年在一場毫無意義的停車位糾紛中喪生，她於是在2003年成立該組織，以在這個被稱為美國民主搖籃的東部城市打擊暴力。

大型和中型城市的數據很驚人：華盛頓特區今年至少發生211起凶殺案；而中型和小型城市像是新墨西哥州城市阿爾伯克基（Albuquerque）約100起、俄勒岡州波特蘭至少70起，以及維吉尼亞州里契蒙（Richmond）80起， 也都創下記錄。

在佛羅里達海灣海岸大學（Florida Gulf Coast University）講授犯罪學的退休警官湯瑪斯（David Thomas）說：「簡單來說，這個國家已失去理智。」

他說：「對所有事情都束手無策讓人們感到生氣，由於這種挫敗感，心理因應機制就衝出理智線外了。」

非裔的湯瑪斯說，年輕人、特別是有色人種「會有這種牢騷，他們互相怪罪、然後在臉書（Facebook）發洩，最後槍擊事件就發生了。」

強生-史佩特也指責所謂的「鑽頭音樂」（drill music）或「鑽頭饒舌」的影響，這是一種以暗黑和殘酷暴力為特徵的嘻哈音樂。在音樂影片中，年輕人看到這些鑽頭歌手在演奏激進音樂時「展示可以販售的不同類型槍枝」。

但對犯罪分析師艾薛爾（Jeff Asher）和其他專家來說，凶殺案激增的主因是「槍枝銷量自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情以來大幅增長」。

根據美國槍械顧問公司SAAF（Small Arms Analytics and Forecasting）統計，槍枝銷量在2020年接近2300萬支，創下新高紀錄，預計今年銷量仍將達到2000萬支。

天主教神父、芝加哥反槍枝暴力倡議人士福列格（Michael Pfleger）說：「槍枝已成為許多人防衛或攻擊的第一線。街上民眾會告訴你『我必須擁有一把槍，因為大家都有』。」

槍枝暴力和貪腐是芝加哥長年以來的問題，今年發生的凶殺案已打破1994年以來的800起案件紀錄。

大多數殺戮涉及敵對街頭勢力，之中大部分受害者是非裔美國人，兒童也常被流彈擊中。

專家表示，向警方報案的暴力犯罪中，2020年僅有不到50%宣布破案。美國一些自由主義者因此推動「砍警察經費」（defund police）的運動，鼓吹把部分城市預算從執法部門移轉到社會項目，希望從根本來解決暴力問題。

曾任中央情報局（CIA）探員的艾薛爾告訴法新社：「民眾對警察的不信任愈來愈強，特別是在2020年5月非裔男子佛洛伊德（George Floyd）因白人員警執法不當而喪命後，導致民眾傾向把主導權掌握在自己手中。」

但是福列格認為，砍警察經費是沒有幫助的，「不是要擺脫警察，而是要擺脫無效計畫，將資金投入社區項目中來預防暴力」。

他認為，要為都市貧困社區的人們提供犯罪和暴力以外的選擇，還有很多未竟之事，「你不能只是要求他們放下槍，卻不給其他替代的東西」。（譯者：陳怡君/核稿：嚴思祺）1101220