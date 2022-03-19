美國軍機北約演習墜毀機上4人生死未卜 挪威團隊趕赴救援

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（中央社奧斯陸19日綜合外電報導）美軍陸戰隊證實，一架魚鷹型傾斜旋翼機（MV-22 Osprey）在參與北約演習時發生「不幸事故」，並說挪威民政當局正帶領搜救行動。

法新社報導，挪威緊急應變單位今天表示，一架載有4人的美國軍機據信在參與北大西洋公約組織（NATO）演習時於挪威墜毀。

挪威北部聯合救援協調中心（HRS）在聲明中說，這架美國魚鷹機據報在惡劣天氣下，於18時26分在挪威北部的波多（Bodo）南側失聯。

機上4人當時在參與「酷寒反應」（Cold Response）演習，北約與夥伴國家有3萬人參與。酷寒反應演習是由挪威主導、北約成員國以及相關受邀國家參與的一系列軍事演習，每兩年在挪威舉行。

挪威北部聯合救援協調中心說，救援人員在空中搜尋時於失聯處發現飛機殘骸，但由於天氣太惡劣，他們無法降落，搜救團隊與警方正趕往飛機失事處。

挪威北部聯合救援協調中心發言人塞弗林森（Jan Eskil Severinsen）告訴挪威國家廣播公司（NRK）：「我們不在失事現場，不清楚機上4人狀況。但我們知道這是墜機地點。」

「2022酷寒反應」演習（Cold Response 2022）目的在測試若啟動北約共同防禦條款時，挪威如何調度境內盟軍增援部隊。

本週的軍演是在俄羅斯與北約因莫斯科入侵烏克蘭導致緊張情勢升高時舉行，但軍演本身早在俄羅斯2月24日揮師侵烏前就已規劃。（譯者：張曉雯/核稿：陳亦偉）1110319