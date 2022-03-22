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瑞典校園濺血 18歲高中生刺死2女教職員

2022/3/22 11:26
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（中央社瑞典馬爾默21日綜合外電報導）警方表示，瑞典南部1所高中今天有兩名女性被刀刺死，1名18歲學生被捕。

事件發生在瑞典第3大城馬爾默（Malmo）市中心的Malmo Latinskola中學，警方表示，兩名死者都是50多歲的「學校職員」。

當地媒體報導，凶嫌自行報警說明所在地後放下武器，坦承殺害這兩名女性。報導說，凶嫌持有1把刀和1具斧頭。

警方表示，第1批員警抵達時即逮捕凶嫌，他並未拒捕。

今天稍早，警方原本報告稱事發當時校內有大約50人，其中2人受傷。當局表示，兩名傷者「被送往醫院，但沒能救回性命」。

警方在傍晚大約5時15分接獲通報，影片顯示重武裝的員警搜查建築物內部。事發數小時後，學校封鎖線仍未拆除，多輛警車與救護車也仍停在現場。

警方發言人告訴法新社，警方先是接獲校園內聽到尖叫聲的通報，之後「我們接獲更多訊息指出校內發生重大犯罪事件，暴力仍在持續」。

「第一批到達的員警在校內逮捕1名男性凶嫌，並發現有2名傷者。」

目前尚未釐清凶嫌動機，當局大範圍搜索現場並詢問目擊者後，確信凶嫌為獨自犯案。（譯者：鄭詩韻/核稿：曾依璇）1110322

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