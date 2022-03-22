惠譽：俄今年經濟下滑8% 家戶支出少1成

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（中央社莫斯科21日綜合外電報導）惠譽國際信評預測，因國際協同的金融與經濟制裁將嚴重打亂銀行部門與貿易關係，俄羅斯今年的國內生產毛額（GDP）會下滑8%，消費者物價指數會激增18%。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）報導，不過惠譽（Fitch Ratings）表示，俄國今年GDP降幅仍高度不確定，取決於俄國在烏克蘭的軍事行動及各國施加的制裁會持續多久，另預測到2023年，俄國GDP只會下滑0.2%。

惠譽表示俄國自侵烏以來，匯率已從1美元兌77盧布大幅貶值為1美元兌105盧布左右，引發通膨急遽上升，預測到年底會再貶到1美元兌135盧布。

惠譽另預測到2022年底，俄國的消費者物價指數（CPI）會攀升到18%，2023年底仍達15%。俄國民眾的家戶支出今年恐大減10.2%，明年回升到只少2.6%。

● 美國商會：烏國當地美企近9成正常營運

烏克蘭美國商會（AmCham）調查633個成員中的113個發現，88%的受訪會員當地生意正常營運，45%表示局部營運，18%在烏國境內做搬遷調整，6%或多或少有關店，12%暫停營運，6%整個關掉退出當地。

烏克蘭美國商會在會刊引述會長亨德（Andy Hunder）說：「88%的會員在烏克蘭持續經營..商界很團結，都在為烏國的未來與自由打拚。」

商會說這份調查是於3月17到18日所做，訪查113名會員企業的執行長與商會高層；儘管烏國戰事未歇，95%的受訪者仍持續支付員工薪水。

● 美帶頭制裁 俄考慮禁鈾出口當反制

俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）今天在俄國下議院一個在野黨團會議裡表示，俄國考慮禁止向美國出口鈾，作為反制美國制裁的一環。

諾瓦克在俄國自由民主黨（LDPR）的黨團會議裡被問到會否祭出此舉時證實，禁止向美出口鈾的確在討論議程內。先前有報導，美國共和黨的參議員打算立法禁止進口俄國鈾礦。（譯者：陳亦偉）1110322