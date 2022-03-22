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日本東京新增病例大減4300多例 大阪低於千例

2022/3/22 19:50
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（中央社東京22日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情明顯趨緩，東京都今天新增3533例確診病例，較上週同日一口氣減少4300多例；大阪府新增確診病例數更睽違約兩個月再低於千例。

日本放送協會（NHK）自行統計，截至晚間6時30分止，日本全境今天新增2萬231例確診病例及71例死亡病例。包括機場檢疫及鑽石公主號郵輪等在內，至今累計病例數615萬7532例，包括2萬7267例死亡病例。

東京都今天新增3533例確診病例，較上週二大幅減少4300多例，另新增4例死亡病例。

鄰近東京都的神奈川縣今天新增2351例確診病例，較上週二大幅減少逾4000例，也是自1月19日以來單日新增再低於3000例。

大阪府今天新增998例確診病例，是繼1月11日以來時隔約2個月單日新增再度低於千例，至今累計病例數76萬910例，包括4498例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增326例確診病例，較上週二減少244例，至今累計病例數11萬4407例（不含駐沖繩美軍基地相關人員）。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110322

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