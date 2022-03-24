德媒揭當局加快軍援烏克蘭 輕忽傭兵潛在危害

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（中央社柏林23日綜合外電報導）德國「世界報」今天引述經濟部長哈柏克說，柏林會加快武器出口烏克蘭的內部決策；有德媒批評，外長貝爾伯克讓德國在俄烏衝突公親變事主，不利作為歐盟和北約領頭羊。

世界報（Die Welt）報導，提供武器給烏克蘭的相關申請會以「最高優先」處理，德國經濟部對相關申請都會立即同意。

報導引述哈柏克（Robert Habeck）說：「在決定提供武器給烏克蘭上，我們已開始以各方都期盼的依歸來著手，對我與經濟部而言，這表示我們理所當然會批准所有在商定框架內的武器交付，絕不拖延。」

路透社報導，武器輸出須在德國總理府協調下，分別通過幾個相關部會批准才能交付。

此外，德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock）今天也表示，更多庫存的前東德時期Strela人員攜行式防空飛彈已在送往烏克蘭的路上。德國媒體稍早揭露，柏林提供烏克蘭的2700套Strela防空飛彈中，至少700套已腐蝕損壞沒法使用，讓交付作業一度延宕。

德國「世界青年日報」（Junge Welt）刊出評論員薛爾策（Arnold Schoelzel）的文章指出，貝爾伯克處理俄烏戰爭的行事對德國不是好兆頭，尤其當局猶如鼓勵志願助戰傭兵，「成為自1945年後，再次出現德國人拿起武器與俄軍駁火的情況」。

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薛爾策批評貝爾伯沒注意到大部分亞洲、非洲國家對她的觀點完全不以為然，更對德國上下把傭兵赴烏克蘭參戰看成再正常不過的事感到意外，訝異德國領導階層對德國傭兵跑去烏克蘭作戰默不作聲。

他認為，貝爾伯克的一些想法、德國傭兵到烏克蘭打仗乃至對傭兵正面描述的報導，這些環環相扣。貝爾伯克多年來扮演反俄喉舌，如今她的目標即將達成。若德國自恃有能力，恐把自己推向下一場與俄國的戰爭。（譯者：陳亦偉）1110324