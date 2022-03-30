日本2021年網路犯罪上萬件 4月新設網路警察局

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（中央社東京30日綜合外電報導）日本2021年網路犯罪首度超過1萬件，國會參議院今天通過修正警察法，4月1日起，於警察廳下新設「網路警察局」與「網路特別搜查隊」，讓中央可直接偵辦網路犯罪案件。

日本共同社、TBS電視台報導，警方揭露的網路犯罪案件在2021年首度突破1萬件，遭「勒索病毒」綁架電腦檔案要求贖金的受害案件也大幅增加，近期連汽車大廠豐田（Toyota）的零件供應商與集團旗下公司也相繼遭到網路攻擊。

參議院今天通過修正警察法，4月1日起，於警察廳下新設以全國為轄區的「網路警察局」，以及可直接執行搜查的中央單位「網路特別搜查隊」，專責因應網路犯罪案件。

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「網路特別搜查隊」將是隸屬於中央警察廳的搜查單位，編制約200人，專門偵辦政府與基礎建設遭網攻、從國外發起的網路攻擊等重大案件。

報導指出，二戰後警方偵辦案件，原則上都是由各都道府縣的地方警察單位進行，中央政府僅有負責皇室警備的皇宮警察本部可執行搜查；中央成立具有搜查權的「網路警察局」與「網路特別搜查隊」，將是日本警政制度的重大變革。（譯者：顧荃/編輯：曾依璇）1110330