暴風雨侵襲澳洲東部 洪水淹沒濱海勝地拜倫灣

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（中央社雪梨30日綜合外電報導）以名流聚居和海灘恬靜優美知名的澳洲濱海樂土拜倫灣（Byron Bay），今天遭到洪水淹沒，強烈暴風雨襲擊澳洲東部某些地區。

28日開始降下的豪雨至今沒有減弱，小鎮拜倫灣24小時降下了250毫米以上雨量，道路因積水不斷上升而無法通行，迫使鎮中心區的許多商店關閉。

兩側開著一些高人氣餐廳、酒吧和服裝店的鎮上大街，平日人聲鼎沸，今天早上幾乎空無一人，黃褐色的泥漿水氾濫，成為一片澤國。

在附近的阿爾斯頓維爾鎮（Alstonville），24小時降下了420毫米雨量。

整個災區今天上午收到了10道疏散命令，敦促數千居民離開家園，避往地勢較高地點。

澳洲東部數週以來受到極端天候侵擊，又因反聖嬰（La Nina）現象和氣候變遷而加劇。

自2月初以來，創紀錄的降雨量和致命的洪水已造成至少22人死亡。

災害應變機構證實，上個月遭受空前洪水肆虐的利斯莫爾（Lismore），今天上午堤岸已潰決。（譯者：林沂鋒/核稿：張佑之）1110330