全球風力太陽能發電占比提升 2021年首度達10%

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（中央社巴黎30日綜合外電報導）氣候與能源智庫Ember的最新分析顯示，2021年風力和太陽能占全球發電量的10%，為史上首見，同時世界上已有50個國家逾1成電力來自這兩種發電方式。

Ember的資料顯示，2021年全球太陽能發電量增加23%，風力供電量則成長14%，兩種再生能源占了全球總發電量的10.3%，比2020年增加1%。

荷蘭、澳洲、越南的風力和太陽能發電成長最快，過去兩年約10%的電力需求捨棄化石燃料，改用風力和太陽能。另外，全球共有10個國家這兩者的發電量占比超過25%，以丹麥的52%最多。

Ember在報告中表示，目前兩種發電方式的10年平均複合成長率為20%，如果能維持到2030年，太陽能與風力發電就可發展到足以限制全球升溫在攝氏1.5度以內。

Ember寫道：「如果這項趨勢能複製到全球並維持下去，電力產業將邁向攝氏1.5度的目標。」

Ember全球負責人瓊斯（Dave Jones）表示，當前拖慢成長速度的主要問題為許可證等實地限制，假如政府希望推動成長，就必須解決相關問題。

然而風力和太陽能發電雖有成長，2021年燃煤發電也增加9%，來到1萬42兆瓦小時（TWh），成長速度至少是1985年以來最快，或占需求增長總量的59%。

2021年全球經濟體從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行中復甦，能源需求隨之飆升，全年全球電力需求量增長1414兆瓦小時，增幅5.4%，相當於多出一個印度的需求。

瓊斯說：「我們逐步接近風力和太陽能足以支應新電力需求的地步，但我們還沒達到那種程度。如果我們維持當前的成長率，很快就能做到。」

數據顯示，需求增長量最大的是中國，2021年跟2019年疫情爆發前相比，增長了13%。中國多半仰賴煤炭來發電，但2021年風力和太陽能發電占比連同其他6國首度突破1成。

瓊斯說，中國不僅是風力和太陽能，安裝水力、核能、生質燃料這類「乾淨電力」的程度也創下紀錄，「代表他們的燃煤發電量將開始下滑」，至於會多快開始仍不明朗。

中國計劃繼續把煤炭當成國家能源戰略的重要組成，試圖在經濟穩定和長期氣候目標之間取得平衡。（譯者：楊昭彥/核稿：劉學源）1110330