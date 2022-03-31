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駭客冒充執法官員索取用戶個資 傳蘋果和Meta受騙

2022/3/31 18:56（4/1 16:13 更新）
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（中央社舊金山30日綜合外電報導）消息人士今天表示，臉書（Facebook）母公司Meta和蘋果公司去年把地址和電話號碼等用戶個資，提供給冒充執法官員的駭客。

法新社報導，因事涉敏感要求匿名的消息人士表示，駭客以偽造的「緊急數據請求」，取得蘋果和Meta提供的用戶地址和電話等資料。

資安專家克瑞布斯（Brian Krebs）昨天寫道，駭客獲取與警方或政府有關的電子郵件帳號或網站後，宣稱他們無法等待法官命令，因為「緊急事件攸關生死」。

蘋果和Meta都尚未正式證實這起事件。

克瑞布斯寫道，當美國執法官員需要社群媒體帳號主人的相關資料或手機號碼時，他們必須呈交正式法院命令或傳票。

他也說，但如果是緊急案例，當局可以提出「緊急數據要求」，「大多情況下可以繞過任何正式審查，也不需要提供任何法院證明文件」。

Meta在聲明中表示，公司會審查每個請求以確保合法性，並使用「先進系統和過程」驗證執法請求，檢測是否有濫用的情況。

聲明指出：「我們封鎖了已知的被盜帳戶，阻止他們提出要求，並與執法單位合作，應對涉及詐欺的事件。」

蘋果則表示，根據守則，如果政府或執法機構因緊急狀況要求使用者個資，他們會直接聯繫提出請求方，確認請求是否合法。（譯者：陳昱婷/核稿：戴雅真）1110331

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