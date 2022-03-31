無視西方國家施壓提高產量 OPEC+維持微幅增產

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（中央社維也納31日綜合外電報導）烏克蘭衝突引發國際油價飆漲，石油輸出國家組織與結盟油國（OPEC+）今天在維也納集會，決議維持小幅增產，無視西方國家施壓要求大幅提高產量。

法新社報導，由13個成員國組成的石油輸出國家組織（OPEC）和以俄羅斯為首的10個結盟油國今天同意5月每日增產43萬2000桶，與前幾個月的產量相比微幅提高。

OPEC+在部長會議後發表聲明指出，當前的市場波動不是因為基本面的關係，而是目前正在發生的地緣政治發展。

美國呼籲OPEC+增產原油，隨著國際油價飆漲導致全球通膨攀升，恐影響經濟從疫情衝擊中復甦。

俄羅斯2月24日派兵攻打烏克蘭後，市場憂心石油供給短缺，引發油價攀漲。俄羅斯是全球第二大石油出口國，僅次於沙烏地阿拉伯。

倫敦北海布倫特原油期貨3月初一度逼近每桶140美元的歷史高點，之後在莫斯科和基輔當局可能達成停火協議預期心理下，從高點回跌。而全球最大原油消耗國中國因為疫情再起封城，也對國際油價造成衝擊。

分析師在OPEC+集會前表示，油價回跌讓OPEC+更不可能進一步提高產量。

媒體報導美國考慮釋出戰略石油儲備後，國際油價再度回跌，價格仍在每桶100美元以上。

媒體披露，白宮預期將宣布釋出每日100萬桶，為期數個月，釋出總數量高達1.8億桶。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師佛里奇（Carsten Fritsch）指出：「如此大量的緊急儲備釋出若成真，油市第二季不會再出現供應短缺。」他還說，第3季甚至可能會供應過量。

分析師指出，美國釋出戰略儲油的計畫讓OPEC+更不可能增產。（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110331