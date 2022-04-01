俄無法成為G20建設性夥伴 杜魯道拒讓蒲亭與會

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（中央社渥太華31日綜合外電報導）加拿大總理杜魯道今天表示，由於俄羅斯入侵烏克蘭，俄國無法在20國集團（G20）成為建設性夥伴，並說他不希望在今年20國集團峰會上見到俄國總統蒲亭。

法新社和路透社報導，杜魯道（Justin Trudeau）在渥太華（Ottawa）對媒體說，20國集團領袖已在談論俄國是否該留在20國集團的問題，因為俄烏戰爭打亂了全球經濟成長，影響所有人，俄羅斯不可能是建設性夥伴。

20國集團是全世界數一數二大的經濟體組成。若美國、加拿大和其他西方盟國想要排除俄羅斯，很可能會交由會員國投票決定，而20國集團成員包括中國、印度、沙烏地阿拉伯等。

消息人士上週告訴路透社，一些國家考慮不參與今年20國集團會議，而不是將俄羅斯踢出。

杜魯道說：「底線是：不能像往常一樣讓蒲亭（Vladimir Putin）就座會談，假裝沒事發生。」

杜魯道表示，他已將自己的看法告訴印尼總統佐科威（Joko Widodo）。印尼將在11月主辦20國集團峰會。

美國總統拜登（Joe Biden）表示，他認為20國集團應該剔除俄國。

克里姆林宮上週表示，若美國及其盟邦將俄羅斯趕出20國集團，也不會發生什麼可怕的事，反正有許多會員國正與俄國展開經濟戰。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110401