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疫情以來首度訪歐 徐佳青視察華語文學習中心

2022/4/1 16:56（4/1 17:06 更新）
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僑務委員會副委員長徐佳青（左5）1日飛抵德國法蘭克福展開歐洲行程，德國台灣商會總會長李孝文（左4）、駐法蘭克福辦事處處長張維達（左6）等人前往接機。（僑委會提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年4月1日
僑務委員會副委員長徐佳青（左5）1日飛抵德國法蘭克福展開歐洲行程，德國台灣商會總會長李孝文（左4）、駐法蘭克福辦事處處長張維達（左6）等人前往接機。（僑委會提供）中央社記者林育立柏林傳真 111年4月1日
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（中央社記者林育立柏林1日專電）僑委會副委員長徐佳青今天飛抵德國法蘭克福，展開歐洲訪問行程。此行主要目的是視察各地台灣華語文學習中心的運作狀況，這也是疫情爆發以來首度有僑委會高層官員出訪歐洲。

僑務委員會副委員長徐佳青今天抵達法蘭克福，展開歐洲7國的訪問行程。除了德國的海德堡、漢堡、柏林等城市，她還將走訪布魯塞爾、巴黎、都柏林、倫敦、維也納、布達佩斯等歐洲各國首都，預計20日返抵國門。

這是COVID-19疫情延燒2年以來，僑委會首度有高層官員出訪歐洲。除了拜會僑界人士，徐佳青此行主要目的是了解各地台灣華語文學習中心的運作狀況。

去年起，僑委會鼓勵歐美各地僑校轉型成台灣華語文學習中心，至今歐洲已成立10所，其中英國、法國、德國各2所，奧地利、愛爾蘭、瑞典、匈牙利各1所。

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徐佳青接受中央社記者訪問時表示，華語文學習中心不只教語言，也傳遞價值和文化，台灣的自由民主價值可以與歐洲連結。除了新編的教材，僑委會鼓勵老師自己開發教材和辦電影放映等活動，貼近當地需求。

此外，在僑校學語文的學生向來以兒童和青少年為主，時間固定在週末，僑委會希望華語文學習中心能開放成人學習。她舉2月成立的海德堡台灣華語文學習中心為例說，合作對象傑人會與大學漢學系關係密切，適合推動成人教育。（編輯：黃自強）1110401

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