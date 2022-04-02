巴西大學新生遭捉弄身體燒傷 學長遭警方拘捕

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者唐雅陵聖保羅1日專電）巴西巴拉納聯邦大學（UFPR）帕洛蒂納（Palotina）校區獸醫系大約20名大一新生，日前遭暴力惡作劇，身體出現一級和二級燒傷，4名學長因而被警方拘捕。

巴西大學迎新生的傳統，主要是學長們捉弄學弟妹，但經常傳出暴力惡作劇，新生被欺凌及身體和心理受傷害。

根據巴拉納州（Paraná）刑警指出，這些獸醫系新生30日被迫在大學前的十字路口向過往車輛司機討錢，之後被學長們帶到一處空地，讓他們跪在地上，學長則在新生的背部淋上造成嚴重身體燒傷的液體。

一名19歲的新生向警方說，所有人都開始感到皮膚灼熱和刺痛。

根據受傷學生被送往的帕洛蒂納市立醫院報告，他們身上有一級和二級燒傷，其中一名女學生甚至因吸入異物昏倒。

警方在空地緝獲一罐獸醫用消毒劑克遼林（creolina） ，但負責此案的警長不排除其他物質與克遼林混和的可能性，警方將進行鑑驗以確定造成傷害的原因。

根據被緝獲產品的製造廠商指出，與該物質接觸會導致胃痛和頭痛、皮膚發紅、噁心和顫抖等症狀。

3月31日，4名年齡介於21至23歲的獸醫系學生因涉嫌嚴重傷害他人身體，以及霸凌行為被捕。

巴拉納聯邦大學校長方塞卡（Ricardo Fonseca）聲明譴責學生的惡作劇行為。聲明指出：「校方對此感到憤怒，將立即採取嚴格措施確定責任，校方決定不容許有暴力欺凌和所有其他形式的身體、語言甚至象徵性暴力行為。」

聲明還指出：「帕洛蒂納校區新生的不幸事件是一個孤立案例，校方已召開風紀委員會對肇事者進行懲處。」

幾年前，聖保羅州費南度玻利斯市（Fernandopolis）一所私立大學獸醫系新生也被迫喝下汽車用酒精，當時那些新生還說被學長威脅，假如不照他們的話做就會「死得更難看」。（編輯：陳惠珍）1110402