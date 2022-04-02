日本東京增7395例居高不下 沖繩連4天逾千例

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（中央社東京2日綜合外電報導）日本境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都今天新增7395例確診病例，跟上週六相去不遠，染疫數居高不下；沖繩縣疫情持續升溫，已連續4天單日新增逾千例。

日本富士新聞網報導，東京都今天新增7395例確診病例，只比上週六的7440例減少45例，疫情仍居高不下。東京都知事小池百合子表示，目前主流病毒株持續置換為Omicron變異株亞變種BA.2。BA.2被認為傳染力較原始病毒株來得強。

日本放送協會（NHK）報導，東京都截至今天止的7天平均單日確診病例7622.4例，是前一週平均的121.5%，已連續5天逾100%，呈現持續升溫傾向。

今天新增確診病例中，20多歲患者占比21.5%居各年齡層之冠；65歲以上高齡者占比約4.9%。東京都重症患者較1日增加2人，總數32人。今天另新增4例死亡病例。

大阪府今天新增3666例確診病例，較上週六微增21例，至今累計病例數80萬2145例，包括4714例死亡病例。重症患者較1日減少2人，總數71人。

福岡縣今天新增2327例確診病例，連續9天高於上週同日，至今累計病例數30萬6957例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1173例確診病例，較上週六增加294例，連續4天單日新增逾千例，也是連續11天高於上週同日，至今累計病例數12萬4639例。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增染疫數來到逾400人的429.46人，連續8天居日本各地之冠；東京都以385.76人次之、埼玉縣以355.01人排名第3。日本平均數為252.04人。

駐沖繩美軍基地相關人士今天新增33例確診病例，至今累計病例數1萬1619例。（譯者：黃名璽/核稿：陳正健）1110402