助海地弱勢族群 台民間組織捐贈輪椅與助行器

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為協助友邦海地行動不便的弱勢族群，駐邁阿密辦事處處長紀欽耀（右）美東時間4日代表曹仲植基金會捐贈輪椅與助行器給美國糧食濟貧組織並轉發送海地。左為美國糧食濟貧組織董事長芮恩。（邁阿密辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年4月5日

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（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）為協助友邦海地行動不便的弱勢族群，曹仲植基金會捐贈輪椅與助行器給美國糧食濟貧組織，並協助轉送海地，彰顯台美人道合作夥伴精神。

駐邁阿密經濟文化辦事處今天代表曹仲植基金會將175台輪椅、280個助行器與4個便器椅捐贈給美國糧食濟貧組織（Food For The Poor），轉送給海地，以造福當地行動不便的弱勢族群。

美國糧食濟貧組織董事長芮恩（Edward Raine）感謝曹仲植基金會與台灣政府支持糧食濟貧組織的人道援助計畫，這批援助物資對極需外援的海地人民將是一大福音。

他也強調該組織珍惜與台灣多年的合作夥伴關係，期盼未來能持續透過多元化的合作方式，讓更多需要的弱勢族群受惠。

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駐邁阿密辦事處處長紀欽耀則表示，曹仲植基金會善行遍布全球，這次提供輪椅及助行器與糧食濟貧組織發送友邦海地，造福行動不便的弱勢族群，曹仲植基金會的善舉讓台灣的民間力量在國際社會有更大的貢獻和更積極的參與。

糧食濟貧組織是美國最大的國際援助與發展組織之一，在加勒比海及拉丁美洲17個國家為上百萬貧困人士提供糧食，也為有需求的對象提供急難救助、潔淨用水、醫療物資、教育素材、房屋、照顧孤兒與年長者、專業培訓及微型企業創業發展協助。（編輯：周永捷）1110405