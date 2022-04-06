懸缺近9年 傳土耳其將任命駐埃及大使

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（中央社記者何宏儒伊斯坦堡6日專電）獨立新聞媒體「中東之眼」引述熟知內情官員報導，土耳其決定任命懸缺近9年的駐埃及大使。儘管兩國修補關係，但是土耳其總統艾爾段可能仍不願意跟埃及總統塞西握手。

「中東之眼」（Middle East Eye）報導，兩位土耳其官員指出，2015至2020年擔任土耳其派駐伊斯蘭合作組織（Organisation of Islamic Cooperation）代表的申（Salih Mutlu Sen）將成為駐開羅的新大使。

官員指出，外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）已經對申通知新職，安卡拉將向開羅當局尋求確認此一任命。

時任軍方首長的塞西（Abdel Fattah al-Sisi）2013年發動軍事政變，推翻埃及首任民選總統穆希（Mohamed Morsi）後，土耳其拒絕予以承認，導致兩國關係惡化。兩國互逐大使、關係降級，艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）甚至不直呼塞西名諱，只稱「那個叛變者」。

土、埃在利比亞衝突中也支持敵對陣營，導致兩國裂痕加深。

為了修補對埃關係，土耳其政府去年不再針對埃及與北大西洋公約組織（NATO）展開夥伴活動祭出否決，並且要求設在伊斯坦堡的埃及反對派電視頻道關閉部分政治節目。

土、埃正尋求修補關係，去年為此召開兩輪會談。

然而，土耳其高階官員曾經表示，艾爾段是否願意跟塞西握手，是雙邊關係中另一項懸而未決議題。

艾爾段過去曾經在多個場合暗示，他不要親自跟塞西見面，但是會准許其他政府官員與開羅進行會商。

土、埃重修舊好是自美國總統拜登當選以來，中東地區更廣泛的政策調整其中一環。（編輯：周永捷）1110406