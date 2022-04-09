華爾街日報社論：歐巴馬甩鍋 欲改寫對俄黑歷史

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（中央社華盛頓8日綜合外電報導）華爾街日報社論指出，俄羅斯入侵烏克蘭引發政壇甩鍋效應，政治人物紛紛撇清過往與俄國總統蒲亭的黑歷史，但少有人比試圖改寫自己過去對俄政策的美國前總統歐巴馬撇得更清。

這篇社論提到，歐巴馬在芝加哥一場活動上說：「身為應對過（俄羅斯）入侵克里米亞和烏克蘭東部的人，歐洲（這次）的反應讓我深受鼓舞。因為2014年時，我經常必須強迫他們用我們希望在自稱西方民主國家身上看到的方式來因應。」

歐巴馬聲稱自己對蒲亭（Vladimir Putin）的殘暴感到驚訝。歐巴馬說：「我並不知道我認識的這個人和現在發起攻擊的是同一人。他總是冷酷無情。大家見識過他在車臣（Chechnya）的行徑，他毫不猶豫地粉碎那些被他視為威脅的人。這並非新鮮事。5年前我不一定能料到他會用這種方式孤注一擲。」

歐巴馬聲稱，2014年俄國入侵克里米亞和烏東後，他支持對俄羅斯採取更嚴苛的措施。事實上，歐巴馬政府僅祭出溫和的針對性制裁，後來還和俄國一起與伊朗磋商核子協議。

歐巴馬也拒絕販售反戰車武器標槍飛彈（Javelin）給烏克蘭。德國在這段時期推進北溪天然氣2號管線（Nord Stream 2）計畫時，華府也默不吭聲，直到繼任的川普上台。

這篇社論認為，對於蒲亭當時的種種意圖和手段，歐巴馬不能像現在這樣自稱不知情。據稱蒲亭當年靠著轟炸俄羅斯聯邦轄下車臣共和國才得以攀上高位，美國情報單位無疑知情或高度懷疑，連歐巴馬自己都承認蒲亭1999年攻擊車臣首府格羅茲尼（Grozny）一事相當「殘酷」。

此外，俄國記者波利特科夫斯卡亞（Anna Politkovskaya）和異議人士李維寧科（Alexander Litvinenko）於2006年遭暗殺，隔年蒲亭在德國慕尼黑發表批評北大西洋公約組織（NATO）的挑釁演說，又於2008年入侵喬治亞。

歐巴馬2009年還派遣時任國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）前往日內瓦與俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）磋商「重置」美俄關係。

2012年，歐巴馬批評美國共和黨籍總統候選人羅姆尼（Mitt Romney）將俄羅斯視為威脅，外交政策退回1980年代。歐巴馬還在自以為沒人聽見的情況下告訴蒲亭的心腹麥維德夫（Dmitry Medvedev），待美國總統大選結束後，他將更有餘地對蒲亭寬容一點。

2014年，除了克里米亞和烏東頓巴斯（Donbas）地區遭俄國入侵，還發生馬來西亞航空（Malaysian Airlines）MH17班機在烏東上空遭俄國相關部隊擊落的慘案。

俄國接著在2015年到2016年以集束炸彈轟炸敘利亞城市阿勒坡（Aleppo）。蒲亭加速鎮壓國內異議人士，關於反對北約和烏克蘭獨立地位的言論也變本加厲，更在2016年干預美國總統大選，歐巴馬在川普勝選後才以不痛不癢的制裁懲罰俄國。

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過去種種都與現在息息相關，因為美國現任總統拜登政府內部充斥著曾替歐巴馬效力的人，而這些人也認同歐巴馬對俄羅斯的誤判。

華爾街日報認為，歐巴馬面對俄國的軟弱，加上德國前總理梅克爾（Angela Merkel）對蒲亭的緩和政策，是蒲亭覺得自己可以愈來愈囂張還能逃過懲罰的原因之一，因此誰都不該相信歐巴馬粉飾他過去對俄政策那一套。（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110409