沖繩COVID-19疫情續升溫 東京新增逾8000例

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日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，東京都10日新增逾8000例確診病例，連續4天高於上週同日。圖為利用10日好天氣到東京鐵塔出遊的民眾。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月10日

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（中央社東京10日綜合外電報導）日本COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，最為嚴峻的沖繩縣今天新增1153例確診病例，連續19天高於上週同日；疫情第二嚴重的東京都新增逾8000例，連續4天高於上週同日。

日本富士新聞網自行統計，截至今天下午5時10分止，日本全境至少已新增4萬3495例確診病例，另新增31例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1153例確診病例，較上週日增加86例，連續19天高於上週同日，至今累計病例數13萬4193例。

沖繩縣最近一週每10萬人口新增565.68人染疫，連續16天居日本各地之冠；東京都以381.92人次之、福岡縣以324.07人排名第3。日本全境平均數266.13人。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增8026例確診病例，較上週日增加127例，連續4天高於上週同日；在染疫年齡層中，20多歲患者今天仍舊居冠，占比約19.6%。

大阪府今天新增3652例確診病例，較上週日減少約100例，另新增11例死亡病例；大阪府至今累計病例數83萬2818例，包括4817例死亡病例。

北海道今天新增2145例確診病例，依舊維持在單日逾2000例水準，至今累計病例數24萬3399例，包括1948例死亡病例。

新潟縣今天新增896例確診病例，創當地單日新高紀錄，至今累計病例數4萬9717例。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110410