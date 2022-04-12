本田提純電動車新戰略 2030年前全球推30車款

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京12日綜合外電報導）日本本田技研工業（Honda Motor）今天提出純電動車（EV）發展新戰略，計畫2030年前在全球市場推出30款EV、年產量超過200萬輛，是目前年產量約半數。

日本放送協會（NHK）報導，本田2021年在全球生產約413萬輛車，依照今天提出的新戰略，逾200萬輛EV的目標占總產量約半數。

日本經濟新聞報導，本田今天宣布，到2030年度止的10年內，將在EV及軟體方面投資約5兆日圓（約新台幣1兆1600億元）；包括其他部分的話，整個研究開發投資金額將高達約8兆日圓。

本田以普及EV為目標，2030年前將在全球推出30款EV車款，並提出2040年所販售新車都將是EV或使用氫氣的燃料電池車（FCV）、不再生產燃油車的經營方針。

本田社長三部敏宏今天在東京都南青山總公司舉行邁向電動車說明會，強調將在全球推出高價值商品。

三部2021年4月在就任社長的記者會上就公開宣示，將在2040年退出燃油車市場，這次提出達成這項目標的具體作為。

本田從2011年度到2020年度10年間的研發經費約7兆日圓，未來10年間研發經費將較過去增加約1成，來到約8兆日圓水準。在投入EV及軟體的5兆日圓中，預估研發經費約3.5兆日圓、與設備等相關投資約1.5兆日圓。

有關EV車款數，本田預計2030年前要在全球推出30款EV，年產量將逾200萬輛。在日本市場部分，到2024年上半年將販售100萬輛輕型EV商用車，也將推出運動型休旅車（SUV）車款。

占本田全球銷售量近4成的中國市場，本田將在2027年前推出10款EV。

在北美市場部分，本田2024年將推出跟美國通用汽車（GM）共同開發的兩款EV，2027年後在全球推出跟GM共同開發的數款EV車款。

本田也計畫除了中國外，將在北美開設EV專用生產線。

本田也將強化EV電池採購體制。在中國市場方面，將跟中國車用電池大廠寧德時代新能源科技（CATL）深化合作；在北美市場，也檢討跟GM外的企業成立合資公司。

在日本市場，本田也跟專門生產輕型EV電池的中資企業「遠景動力」（Envision AESC），就採購方面達成共識。

為擴大EV普及，著眼成本分擔及盡快投入市場等，可以看到愈來愈多業者展開合作。本田除了在2020年宣布跟GM強化EV共同研發外，也在2022年3月宣布將跟索尼（SONY）集團成立EV合資公司。

今天在說明會上負責電動化業務的本田執行專務董事青山真二說，跟索尼合作的EV開發，將以2025年為目標推出高附加價值車款。

電動車已成各車廠必爭市場，日本豐田汽車已表明從2022年到2030年間，將投資約8兆日圓在包括混合動力汽車（HV）等電動車，其中約4兆日圓用於EV、2兆日圓用於車用電池，且到2030年販售EV占總體產量將達約3到4成的約350萬輛。

日產汽車到2026年度止的5年內，也投入約2兆日圓研發電動車。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110412