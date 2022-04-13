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前推特股東告馬斯克延遲申報持股 致錯失股價暴漲

2022/4/13 12:51
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（中央社紐約12日綜合外電報導）社群媒體推特（Twitter）前股東今天集體控告電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）延遲揭露在推特持股9.2%，以致他們錯過近來漲勢。

這群股東在曼哈頓聯邦法院提出集體訴訟指出，馬斯克未依循聯邦法律在3月24日前披露他投資推特，其「發言有重大錯誤、誤導與省略」。

馬斯克揭露持股後，4月4日推特股價從39.31美元暴漲至49.97美元，漲幅高達27%，投資人解讀是這位世界首富對總部位在舊金山的推特滿懷信心。

以羅瑟拉（Marc Rasella）為首的這群股東表示，延遲披露讓馬斯克得以較低價格購入更多推特股票，但卻讓他們因「人為壓低」的股價而賣股。

原告要求金額不明的賠償及懲罰性損害賠償。

馬斯克的律師尚未發表看法，特斯拉公司則非此案被告。

美國證券法規定，投資人購買任何公司股分達5%時必須在10天內申報，在馬斯克的案例是3月24日前必須揭露。

推特本月5日宣布馬斯克將加入董事會，但本週又說他決定不加入。（譯者：鄭詩韻/核稿：徐睿承）1110413

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