西班牙破獲歐洲最大非法種植大麻 銷毀總值32億

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（中央社馬德里13日綜合外電報導）西班牙當局破獲一起非工業用大麻種植案，銷毀了41萬5000株大麻，總值達1億歐元（約新台幣32億元）；警方今天說，這是歐洲最大一起違法種植大麻案。

路透社報導，警方查獲約50公噸大麻正在倉庫進行乾燥處理，準備加工製成大麻二酚（cannabidiol，CBD）；這種非神經活化複合物愈來愈常被用來治療焦慮、失眠和其他疾病。

西班牙國民警衛隊（Guardia Civil）聲明表示，涉案者在北部鄉村地區那瓦（Navarre）11處園區種植大麻，總面積達67公頃。

西班牙農業部表示，雖然在西班牙和多數歐洲地區，銷售與消費大麻二酚屬合法行為，但西國法律仍禁止種植非工業用途的大麻，而種植大麻以製成大麻二酚或其他衍生品仍屬刑事犯罪。工業大麻用途廣泛，可用於紡織、食品、醫藥等多個領域。

警方在這次行動中逮捕3名涉案人；當局於2021年中發現其中一處種植園區，因而開始查緝此案。

國民警衛隊表示，業主最初申報的是合法經營、生產工業用大麻的農場，後來被發現計劃大量出口到義大利和瑞士，以加工製成大麻二酚。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1110414