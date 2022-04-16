俄國：基礎設施不足 歐盟難靠美天然氣取代

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（中央社莫斯科15日綜合外電報導）俄羅斯副總理諾瓦克（Alexander Novak）表示，歐洲沒有足夠基礎接收設施來靠美國液化天然氣取代俄國，且就算歐洲不要，俄國天然氣還有亞洲市場且價格更誘人。

俄羅斯「國際傳真社」（Interfax）引述諾瓦克在俄國內閣能源期刊裡說：「一些歐洲政客因不願接受盧布支付而考慮徹底拒買俄國天然氣，我要強調的是，從俄方觀點看，天然氣改盧布支付再合理不過，因為要百分百保證收得到錢，這是客觀因素所造成。」

他表示，美國天然氣業者一直想取代俄國成為歐洲的主要天然氣供應源，截至今年3月底，美國已與歐洲談妥今年至少供應150億立方公尺的液化天然氣，未來還計畫持續增加，但缺乏必要基礎接收設施使美國天然氣沒法很快拉高供應量。

諾瓦克直言，俄國去年供應歐洲的天然氣超過1560億立方公尺，是美國打算供應量的10倍以上，且透過管路輸送的俄國天然氣，成本也遠低於需特殊船運的美國天然氣。

「此外，可靠與否的因素也很重要，大家應還記得去年秋天由於亞洲市場價格上漲，（俄國為供應亞洲）使歐洲錯過大量液化天然氣」。（譯者：陳亦偉）1110416