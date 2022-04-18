學者：美對北韓政策不積極 平壤意在擁核正當性

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（中央社記者廖禹揚首爾18日專電）北韓今年多次試射飛彈，外界關注北韓可能重啟核試驗，正值美國北韓特使親赴南韓商討對策之際，學者說，拜登政府的北韓政策無積極進展，平壤當局對美國的批評較以往低，可能藉此爭取擁核正當性。

美國國務院北韓特使金星容（Sung Kim）今天飛抵首爾，將與南韓官員密切研議對北韓措施，韓美聯合軍演也同時展開；同時間北韓則正忙於準備25日建軍90週年的閱兵活動。

朝鮮半島情勢看似一觸即發，不過，學者認為，拜登政府至今對朝鮮半島問題既無明顯進展、也沒有特別積極對策；平壤當局也不似過去在意南韓大選、美國北韓特使訪韓，甚至拜登可能訪韓等周邊環境的變化，而是專注於為邁向「完美的擁核國」所制定的時間表。

梨花女子大學教授朴元坤接受中央社訪問指出，北韓鮮少在韓美聯合軍演期間挑釁，多是在軍演結束後透過試射飛彈等方式回應，而這次建軍90週年閱兵式正好會在軍演結束後進行，會不會另行發射飛彈作為武力示威仍待觀察。

朴元坤表示，北韓近期發射飛彈示威的象徵性強，多是配合國內軍武開發的時間表，例如可能在韓美峰會等時間點進行，「但不會完全是因為韓美峰會才進行示威」。

朴元坤認為，拜登政府去年重新檢討對北韓政策，至今約一年，美方展現態度並不積極，「不只是我們如此評價，美國內部也有這樣的意見，認為對北韓政策失敗、失蹤」。

他表示，雖然拜登在北韓先前聲稱為開發偵察衛星所進行試射時祭出制裁，展現強硬態度，「但也只是一下」，沒有進一步的制裁動作，也沒有派遣北韓最在意的可搭載核武戰略的轟炸機接近朝鮮半島。朴元坤說，平壤當局至今持續重申相同立場，意圖藉此提高己身作為的正當性，希望在持有核武這件事上受到承認。

「就算北韓越過紅線，美國內部看來也並不是那麼在意」，朴元坤分析，北韓行動是美國在野的共和黨攻擊執政黨的大好機會，但相關爭議並不多，雖然朝鮮半島問題的優先順位一部份也受近期烏克蘭局勢影響，「但整體來看，拜登政府的對北韓政策只是『與朝鮮半島相關』的政策，而不是想積極解決問題」。

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在美方並無積極行動的狀況下，平壤當局對拜登政府的批評水準也不像過去一般高，雖然北韓官媒日前評論「美國有個以反覆口誤而聞名的總統」，批評拜登智力有問題，但朴元坤認為這還不算正式的公開批評，用詞也不如過去針對美國幾位前總統時來得高。

北韓對拜登政府的批評，較側重於提升自身的正當性，金正恩胞妹、北韓勞動黨副部長金與正去年批評美國及南韓政府以「雙重標準」看待北韓軍事演習，朴元坤說，平壤當局至今持續重申相同立場，意圖藉此提高己身作為的正當性，爭取以擁核國受到認同。（編輯：高照芬）1110418