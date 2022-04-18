2025年大阪世博展館計畫出爐 探討生命光輝

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2025年世界博覽會（大阪世博）的主辦單位18日在東京舉行記者會，公布8個展館的基本計畫，展館製作人包括大阪大學教授石黑浩、導演河瀨直美等。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月18日

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（中央社記者楊明珠東京18日專電）大阪將舉辦2025年世界博覽會（大阪世博），主辦單位今在東京舉行記者會，說明8座展館的基本設計計畫，包括「機器人鬼才」石黑浩、導演河瀨直美等人上台說明設計概念。

2025日本國際博覽會（日本稱大阪‧關西萬博，簡稱大阪世博）將於2025年4月13日至10月13日在大阪舉行，主題為「設計充滿生命光輝的未來社會」。

大阪世博由日本公益財團法人2025日本國際博覽會協會擬定彙整基本計畫，今天公布展館基本計畫「充滿生命光輝計畫」（EXPO2025 SIGNATURE PROJECT），分成8個領域的展館，由8位製作人說明展館建築的設計理念。

生物學家福岡伸一負責製作的主題是「了解生命」，展館名為「生命動態的平衡 I am You」；動漫導演河森正治負責的主題「孕育生命」，展館名為「LIVE EARTH×SPACE LIFE」；導演河瀨直美負責的主題為「守護生命」，展館名為「生命的印證」；劇本家小山薰堂負責的主題「編織生命」，展館名「EARTH MART」。

大阪大學教授石黑浩負責的主題是「擴大生命」，展館名「生命的未來」；爵士樂鋼琴師暨數學教育家中島幸子負責的主題「提升生命」，展館名「生命的遊戲場水母館」、媒體藝術家落合陽一負責的主題「磨練生命」，展館名「null2」；慶應大學醫學系醫療政策暨管理學教授宮田裕章負責的主題「讓生命共響」，展館名「Co-being」。

石黑表示，正計畫設計由仿真機器人（Android）向進場的觀眾解說有關生命的空間、也有機器人與人工智慧（AI）演奏音樂及音樂家演奏音樂，舉行演唱會或歌劇表演等。他表示，將透過技術的融合讓民眾感受到生命擴大的可能性。

河瀨表示，作為人類面向現在與未來的挑戰，將在展館創設「對話型劇場」，可讓相會的2人在展館的劇場空間透過螢幕進行對話。

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中島表示，以創造的喜悅連結全世界，摸索未來共創社會。展館建築將有大型水母茶室、「水母大佛」。她認為，水母象徵並非一成不變的遊戲、具半透明性、建築栩栩如生、各種對立概念可融合。

今天這場記者會的司儀由搞笑藝人陣內智則及前富士電視台美女主播久代萌美擔任，兩人目前同屬吉本興業公司。國際博覽會擔當大臣若宮健嗣、日本最大財經團體「日本經濟團體連合會」（經團連）會長十倉雅和上台致詞並與上述8名製作人合影留念。（編輯：高照芬）1110418

大阪世博倒數3年，規劃單位18日在東京公布展館計畫。8座展館製作人包括生物學家福岡伸一、動漫導演河森正治、大阪大學教授石黑浩等8人。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月18日

大阪世博規劃單位18日在東京公布8座展館的基本計畫，導演河瀨直美負責的主題為「守護生命」，館名「生命的印證」。她表示，將在展館創設對話型劇場。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月18日

大阪世博倒數3年，18日規劃單位在東京公布基本計畫。8名展館製作人當中，大阪大學教授石黑浩負責的主題是「擴大生命」，館名「生命的未來」。中央社記者楊明珠東京攝 111年4月18日