南韓候任總統會晤美國北韓特使 協調對北韓政策

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（中央社首爾20日綜合外電報導）南韓總統當選人尹錫悅19日與到訪的美國北韓特使金星容進行了罕見會面，熟悉內情人士今天表示，雙方尋求未來在首爾新政府主政下協調對北韓政策。

金星容（Sung Kim）18日抵達首爾，停留5天期間安排與現任政府以及尹錫悅的政權交接團隊官員舉行會談。

尹錫悅的發言人原先表示，尹、金之間未排定正式會面。不過一位熟悉情況消息人士告訴路透社，他們於19日參加了一場由金星容的老友、南韓國會副議長鄭鎮碩安排的「私人、非正式葡萄酒晚宴」。這是尹錫悅上個月贏得選舉以來，兩人首次見面。

韓聯社率先報導了這次會面。尹錫悅的交接團隊發布聲明稱，晚宴是鄭鎮碩私下安排，並不是一次外交活動。

不願透露姓名的消息人士以外交敏感為由表示：「就我瞭解這是一次友好聚會，並非為了討論北韓核武計畫之類的嚴肅政策議題。」

金星容訪問南韓前，北韓於上個月重啟洲際彈道飛彈（ICBM）試射，打破其2017年自我設定的暫停測試措施，且顯示它有可能準備恢復核試的跡象。

南韓和美國部隊本週展開年度聯合軍事演習，平壤譴責這是為戰爭進行預演。

尹錫悅提名的外交部長朴振（Park Jin）今天與金星容會面，朴振曾表示，他們將探討如何加強合作，以因應北韓試射飛彈以及可能進行核試。

金星容18日與南韓官員會談後稱，盟國將「盡可能維持最強的聯合嚇阻」，並「負責而果斷地」回應北韓的「挑釁行為」。

金星容一再表示，願意不附帶任何先決條件與北韓會面，但平壤迄今對這些提議置若罔聞，並指責華盛頓維持包括制裁和軍演在內的敵對政策。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110420