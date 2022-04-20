聯合國秘書長譴責俄新攻勢 籲東正教聖週停火4天

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（中央社紐約聯合國總部20日綜合外電報導）聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）19日譴責俄羅斯在烏克蘭東部發動新攻勢，呼籲停火4天，紀念東正教聖週（Orthodox Holy Week）。

新階段血腥衝突在頓巴斯（Donbas）地區的激烈戰鬥中展開，俄羅斯對烏克蘭東部各地發動數十次空襲。

古特瑞斯告訴記者：「今年復活節恰逢俄羅斯在烏克蘭東部發動進攻，而不是慶祝新生命。」

他說：「部隊與火力高度集中，使這場戰鬥不可避免地更暴力、血腥也更具破壞性。」他呼籲從聖週四（21日）到4月24日復活節（Easter Sunday），進行「人道暫停」（humanitarian pause）。

古特瑞斯說：「復活節是更新、復活和希望的季節…但今年，聖週在戰爭陰霾下被紀念。數十萬人的生命危在旦夕。」

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，俄羅斯在烏克蘭工業心臟地帶頓巴斯展開普遍預期的攻勢，烏克蘭武裝部隊證實整個東部地區的戰鬥已經升高。

古特瑞斯說，停火可讓平民安全地逃離東部戰區，並使人道救援物資得以運送到受災最嚴重地區，特別是馬立波（Mariupol）、刻松（Kherson）、頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）等城市。

聯合國安理會19日再次開會，討論烏克蘭和鄰國的人道情勢。

國際移民組織（IOM）負責人維托里諾（Antonio Vitorino）告訴安理會，自2月24日俄軍入侵以來，已有超過1200萬人逃離家園。

正在紐約的愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）形容俄羅斯的進攻「瘋狂」（madness），並呼籲立即停火。（譯者：楊明暐/核稿：劉學源）1110420