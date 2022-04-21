日本靖國神社春祭首相奉納 韓國深表失望遺憾

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（中央社東京21日綜合外電報導）日本靖國神社今天起舉行春祭，日本首相岸田文雄循往例供奉供品真賢木，韓國對此「深表失望與遺憾」。

路透社報導，靖國神社供奉250萬名戰爭亡靈，包括14名第二次世界大戰甲級戰犯，被中國和韓國視為日本昔日軍事侵略的象徵，以往日本領導人的奉納即曾招致亞洲鄰國的憤怒回應。

岸田文雄在去年10月靖國神社秋祭時也曾供奉供品，他遵循先前日本領導人的成例，避免在春、秋祭期間親自前往靖國神社參拜，以免激怒中韓兩國。日本內閣官房長官松野博一婉拒談論此事。

日本前首相安倍晉三和現任執政黨自由民主黨政務調查會長高市早苗則前往參拜，引發韓國抗議。

日媒報導，安倍晉三今天上午10時30分左右前往靖國神社參拜，並在參拜後受訪說，「為了表達對光榮犧牲英靈的尊敬之意來參拜」。

安倍還說，今天也在再度想到烏克蘭有很多為了保護祖國賭上性命奮戰犧牲民眾的同時前來參拜。

安倍自從2020年9月卸任首相後，每逢靖國神社春季及秋季例大祭、8月15日的二次大戰結束日等，都會到靖國神社參拜。

跟安倍同樣立場保守的高市早苗今天上午9時30分左右也到靖國神社參拜。高市參拜後受訪說，今年特別是在看到烏克蘭遭受入侵的慘狀，悼念過去為保護日本國民、領土及主權犧牲的英靈，並獻上誠摯的感謝。

跟安倍一樣，高市每年都會在靖國神社春季及秋季例大祭、8月15日的二世大戰結束日到靖國神社參拜。

韓國外交部在聲明中說，韓國「政府對於肩負責任的日本領導人再次向美化日本戰爭侵略史和供奉戰犯的靖國神社奉納及致意，深表失望與遺憾」。

「我國政府強烈敦促日本肩負責任的人士正視他們的歷史，透過行動展現對過去歷史的謙卑反省與誠摯懊悔。」（譯者：盧映孜、黃名璽/核稿：張佑之）1110421