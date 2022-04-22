習近平提全球安全倡議 安全不可分割原則受關注

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（中央社記者沈朋達台北22日電）中國國家主席習近平昨天在博鰲論壇提「全球安全倡議」，其中引用的「安全不可分割」原則受到關注。學者王宏仁認為這項倡議對國際難有號召力，但對內可強化政權合法性。

習近平21日以視訊在博鰲亞洲論壇2022年年會上發表演說時，提出「全球安全倡議」，反對干涉他國內政、單邊主義和「長臂管轄」等。

他並在闡述倡議的「六個堅持」時，提到中國在回應俄烏戰爭議題時常強調的「安全不可分割」原則，反對「把本國安全建立在他國不安全的基礎之上」。

「安全不可分割」（indivisible security）原則曾出現在1975年的冷戰「低盪」時期的「赫爾辛基協議」，和1990年歐洲安全與合作組織的「巴黎憲章」中。即便各方對這項原則的意涵有歧見，俄羅斯仍以此主張俄烏戰爭的爆發，是源於北大西洋公約組織（NATO）東擴危及俄國安全；中國也在俄烏戰爭爆發後，多次呼應這項主張。

路透社引述分析指，習近平對「全球安全倡議」的表述，是中國首次在俄烏戰爭脈絡外，引用「安全不可分割」原則。

不過，國立成功大學政治學系教授王宏仁接受中央社訪問時說，中國官方在博鰲論壇中的論述，多是統整過去已提過的表述。習近平本次的表述，也和他過去提出的「人類命運共同體」內容相似。

他說，中國此時強調「安全不可分割」，顯然是針對美國在印太區域結盟的反應，藉此告誡美國與西方國家，安全顧慮是牽一髮動全身，「不是你的安全是安全，別人的安全也是安全。」

美國近年推動「印太戰略」，並藉「英美澳三方安全夥伴關係」（AUKUS）、美日印澳「四方安全對話」（Quad）、和紐澳美英加共享情報的「五眼聯盟」加強與區域盟友的協作。中國對此感到芒刺在背，多次表態反對「亞太版北約」。

即便如此，王宏仁指中國近年也積極在區域結盟，避免遭受孤立。加上中國在俄烏戰爭裡模糊的態度，會讓西方國家認為北京的口頭表述大於實際作為，相關倡議恐難有號召力。

這項倡議的作用力可能在中國國內。王宏仁說，習近平的倡議可藉由主流宣傳，將中國目前的外交處境歸咎於美國的結盟，增強國內輿論對官方外交政策的認同，強化政權合法性。

「全球安全倡議」也是習近平繼2021年9月透過視訊在聯合國大會上提出「全球發展倡議」後，再次提出以全球為名的國際倡議。

王宏仁認為，從目前的論述來看，中國暫不會有什麼新動向。但在中共20大後，北京是否更主動出手拉攏如巴基斯坦等非西方陣營國家，則有待觀察。（編輯：楊昇儒）1110422