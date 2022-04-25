韓準總統代表團可能26日會晤日相岸田文雄

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（中央社記者楊明珠東京25日專電）韓國準總統尹錫悅派遣的代表團昨天抵達日本，今天上午與日本外務大臣林芳正會談，雙方都同意日韓關係應儘速改善。代表團可能獲安排明天會晤日本首相岸田文雄。

尹錫悅將於5月10日宣誓就職，繼4月上旬派顧問團訪美，這次派出的訪日代表團今天上午造訪位於東京的日本外務省（外交部），會晤林芳正。

日本放送協會（NHK）報導，以韓國國會副議長鄭鎮碩為首的代表團在與林芳正會談後，鄭鎮碩對媒體表示，雙方在會談中一致認為，日韓兩國共享自由主義、市場經濟等價值，期待能密切維持並加強合作關係。

他說，尹錫悅認為韓國與日本的關係應該儘速回到過去最友好的時期。兩國為鄰國，一定要恢復具未來志向的關係才行。

因二戰時期的前徵用工（日本企業強徵韓國勞工）訴訟、慰安婦問題等，日韓關係正處於二戰後最差的情況。

鄭鎮碩表示，為了創造新的轉換期，對於日韓之間各項懸而未決的問題，將秉持誠意進行對話。要解決問題僅靠單方面的努力是很難的，日韓兩國一定要秉持誠意付出努力才行。

被問及是否已邀林芳正出席5月10日尹錫悅的總統就職典禮時，鄭鎮碩說：「由當該國（日本）做決定，但如果是元首能出席的話，我們會秉持充分的誠意接待。」

韓國代表團預計在日本停留到4月28日，期待能會晤岸田文雄。日本政府正觀察韓方的作為，審慎因應。

日本電視台新聞網（NNN）報導，日本政府相關人士透露，日韓正在安排岸田與韓國政策磋商團明天會談一事。一般認為，韓國代表團將遞交尹錫悅的親筆函給岸田。韓方表示，尹錫悅的親筆函中含有對新的日韓關係的意志與期待。

日本官房副長官磯崎仁彥今天在例行記者會上表示，國際社會正面臨劃時代變化之際，健全的日韓關係是實現基於規則的國際秩序、確保地區與世界和平穩定與繁榮不可或缺的。針對北韓，包含前陣子發射洲際彈道飛彈在內積極開發核武及彈道飛彈的情況，美日韓或日韓合作應對是非常重要的事。

磯崎說，日韓有必要在1965年建交以來所建立的友好合作關係的基礎上好好發展。日本期待韓國下屆總統發揮領導力，會確實把握這次代表團訪日的機會，與韓國新政府進行意見溝通。

NHK報導，政策磋商代表團上午在東京的一家大飯店，與日本跨黨派國會議員組成的日韓議員聯盟會長、執政黨自由民主黨前財務大臣額賀福志郎及最大在野黨立憲民主黨前文部科學大臣中川正春等人會談，時間約1.5小時。

會談中，代表團說，尹錫悅對日關係的原則是改善目前日韓最差狀態的關係，期盼兩國能重返1998年發表日韓共同宣言時的狀態。

此外，針對積極開發彈道飛彈等的北韓，與會者一致認為，日韓加上美國，3國應密切合作因應才行。

會談後，額賀對媒體表示，與韓國代表團進行坦率的意見交換。尹錫悅釋出了很好的訊息，期待今天的會談能成為改善日韓關係的一步。

之後，代表團與自由民主黨前幹事長二階俊博會談。二階希望韓方妥善因應有關前徵用工、慰安婦的問題；代表團回應說，韓國新政府有做好妥善因應的準備。（編輯：馮昭）1110425