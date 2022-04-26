日相接見南韓準總統代表團 強調須解決兩國爭議

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（中央社東京26日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天接見南韓準總統尹錫悅派遣的代表團，岸田在會中強調，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭以及北韓問題，日韓關係應儘速改善，但有必要解決日韓之間「徵用工」等爭議。

日韓兩國因二戰時的「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）訴訟、慰安婦等爭議惡化，日韓關係正處於二戰後最差的情況。

尹錫悅將於5月10日宣誓就職，繼4月上旬派顧問團訪美，這次派出由南韓國會副議長鄭鎮碩領軍的代表團訪日，於本月24日抵達日本。

日本放送協會（NHK）報導，岸田今天上午在首相官邸（行政中心）接見鄭鎮碩一行人，進行會談約25分鐘。

岸田在席間表示，鑒於俄羅斯入侵烏克蘭以及北韓的核武與試射飛彈問題，在現今國際秩序受到威脅的情況下，日韓與美日韓3國的戰略性合作從未像現在這般重要，改善日韓關係不能再等。

岸田說，兩國應基於自從1965年建交以來建立的友好合作，繼續發展日韓關係，為此有必要解決「徵用工」等兩國間的爭議。

南韓代表團則回應，南韓相當重視日韓關係，將盡力協助改善雙方關係。

另外，日本政府相關人士透露，南韓代表團會中並轉交尹錫悅的親筆信給岸田。（譯者：顧荃/核稿：蔡佳敏）1110426