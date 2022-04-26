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南韓候任政府批北韓言行不一 開發威脅和平手段

2022/4/26 15:51
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（中央社記者廖禹揚首爾26日專電）代表南韓候任政府的總統職務交接委員會今天就北韓閱兵式等行動，指責北韓過去5年來表面主張和平對話，實則埋首於開發威脅朝鮮半島及區域和平的威脅手段。

韓聯社報導，交接委員會首席副發言人元壹喜（譯音）今天在記者會就北韓閱兵式發表聲明時做以上表示，指出北韓在這次閱兵式中大舉展示核彈頭的形象及各種核武手段，大力宣傳北韓國防能力，「北韓的核與飛彈威脅，已對我們造成嚴重且實際威脅」。

北韓領導人金正恩25日出席人民革命軍建軍90週年閱兵式時，表示將採取能最快加強核武能力的措施，交接委員會認為，這證明了北韓過去5年來只是表面主張和平與對話，實際上持續埋首開發威脅朝鮮半島、甚至東北亞及全球和平的手段。

金正恩在談話中提到，核武不只是為遏制戰爭，在國家的根本利益受到侵害時也會使用，外界解讀這番言論與先前僅主張作為防禦之用的說法，攻擊性相較更高。

南韓交接委員會聲明強調，面對北韓所展現的軍事實力，南韓確保具備可與之抗衡的能力迫在眉睫；並重申新上任的尹錫悅政府將強化與美國同盟，儘速完成可抵禦北韓核與飛彈威脅的防禦體系，同時加強開發軍事技術與武器系統。

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將在5月10日上任的尹錫悅政府，對北韓態度與現任文在寅政府相比較強硬，主張以強大國防能力做為維護朝鮮半島及區域和平的基礎，也提出追加部署「終端高空防衛系統」（THAAD，薩德）、要求美國在南韓部署可攜帶核武的轟炸機與潛艦等。

北韓25日晚間在平壤金日成廣場舉行閱兵式，展示火星-17型洲際彈道飛彈（ICBM）等新型武器，這也是金正恩2012年執政以來首次在人民革命軍建軍紀念日時舉行閱兵儀式。（編輯：黃自強）1110426

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