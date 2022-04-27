泰國公衛部評估疫情平穩 擬再放寬入境規定

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（中央社記者呂欣憓曼谷27日專電）5月1日起完整接種疫苗旅客赴泰不管登機前或落地後都不必再進行核酸檢測，不過旅客仍要先申請Thailand Pass才能入境。公衛官員表示若未來2週疫情平穩，將提案取消Thailand Pass。

為了吸引外國遊客赴泰旅遊，泰國去年11月開始實施旅客入境免隔離的Test and Go計畫，並隨著疫情趨緩而不斷放寬規定。

完整接種疫苗旅客自4月1日起入境泰國已不需要登機前72小時的PCR核酸檢測證明，但落地後需要做一次核酸檢測並住一晚旅館等待結果。泰國疫情指揮中心22日宣布，5月1日起，完整接種疫苗的旅客落地後不再需要進行核酸檢測，也不需預訂1晚旅館。

疫情指揮中心建議旅客落地後可以自己進行快篩，旅客入境仍然需要有保險，不過保額降為1萬美元，旅客入境泰國前要先透過Thailand Pass網站上傳疫苗證明以及保單，取得Thailand Pass後才能入境泰國。

鮮新聞（Khaosod）報導，公共衛生部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）今天受訪表示，公共衛生部原先預期俗稱潑水節的宋干節後會有一波疫情高峰，但經過了10天到目前為止疫情持續改善，確診人數、死亡人數和住院人數都在下降。

阿努廷表示，如果未來1到2週疫情沒有太大變化，公共衛生部將向疫情指揮中心提案取消Thailand Pass，同時也取消旅客入境後要做快篩的建議。

阿努廷表示，泰國正在朝向宣布COVID-19從大流行病（Pandemic）轉為地方性流行病（endemic）的路上，他希望屆時由政府做全國性的宣布，而非各府自行宣布，這樣才不會產生混亂。

泰國今天宣布新增1萬4887個確診案例以及125人死亡，累計至今共420萬9571個確診案例以及2萬8144人死亡。（編輯：黃自強）1110427