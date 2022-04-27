中非共和國通過 以比特幣為法定貨幣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社中非共和國班基27日綜合外電報導）中非共和國總統辦公室今天宣布，中非已通過，將比特幣列為法定貨幣，成為繼中美洲的薩爾瓦多之後，世界上第二個以比特幣為法定貨幣的國家。

中非國會議員今天一致通過法案，將比特幣和中非法郎（CFA franc）並列為法定貨幣，並將加密貨幣使用合法化。中非總統圖瓦德拉（Faustin-Archange Touadera）的幕僚長納姆修（Obed Namsio）發表聲明說，總統已正式簽署法案生效。

納姆修表示，中非是非洲第一個採用比特幣為法定貨幣的國家，「這讓中非成為世界上最大膽和最有眼光的國家之一」。

中非是全球最貧窮和動亂最多的國家之一，這個內陸國家的經濟十分依賴礦業。

薩爾瓦多去年9月7日通過以比特幣為法定貨幣，領先全球。

根據新法，薩爾瓦多公民可以使用虛擬錢包應用程式（app），以比特幣支付任何商品或服務。

薩爾瓦多此舉遭到國際貨幣基金（IMF）嚴厲批評。

國際貨幣基金並警告，使用比特幣與發行比特幣擔保的債券，會對金融穩定、金融誠信和消費者保護構成高度風險。（譯者：劉淑琴/核稿：張佑之）1110427