全球麻疹病例激增8成 UN：恐為其他疾病爆發前兆

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社巴黎27日綜合外電報導）聯合國今天表示，今年全球麻疹病例數已激增近80%，警告這可能是其他疾病也即將爆發的前兆。

法新社報導，聯合國兒童基金會（UNICEF）和世界衛生組織（WHO）在聲明中表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行阻礙了其他疾病的疫苗接種，威脅到數百萬名兒童的生命安全。

麻疹是由麻疹病毒引起的疾病，傳染性極強，主要攻擊兒童，最嚴重的併發症包括失明、腦水腫、腹瀉和嚴重的呼吸道感染。

根據UNICEF與世衛的新數據，今年1月和2月，世界各地通報1萬7300例麻疹病例，去年同期則為9600例左右。

數據顯示，在截至今年4月的過去12個月，一共爆發 21次大規模、具破壞性的麻疹疫情，大多發生在非洲和東地中海地區。

UNICEF免疫部門官員葛瑞格里（Christopher Gregory）告訴法新社，由於麻疹是「最具傳染性的疫苗可預防疾病」，因此通常被用來當作警訊，「麻疹是我們所謂的『示蹤劑』（tracer），顯示出疫苗接種系統的弱點在哪裡」。

他表示，在西非通報病例數增加後，黃熱病是接下來可能爆發的疾病。

數據顯示，索馬利亞過去12個月的麻疹病例數最多，累計超過9000例，其次是葉門、阿富汗、奈及利亞和衣索比亞，這些國家內部都爆發衝突。

烏克蘭2017至2019年間記錄到歐洲最高的麻疹發病率後，目前的戰爭可能會使烏克蘭的麻疹疫情捲土重來。

隨著COVID-19疫情蔓延，2020年有超過2300萬兒童錯失常規疫苗接種，創下10多年最大數字。

UNICEF與世衛表示，疫情爆發之初，在43國的57個疫苗接種行動遭到擱置，時至今日仍未完成，衝擊約2.03億人，其中大多數是兒童。此外，COVID-19持續對醫療機構造成壓力，讓投入致命疾病疫苗接種工作的人力和注意力必須有所移轉。

葛瑞格里說，兒童疫苗接種優先等級，起碼應和完成COVID-19疫苗接種平起平坐。（譯者：陳怡君/核稿：蔡佳敏）1110428