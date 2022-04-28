北約30國承諾防衛支出達GDP 2% 估僅8國做到

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（中央社記者陳韻聿倫敦28日專電）北大西洋公約組織（NATO）成員國2006年同意，將致力確保各國防衛支出不低於國內生產毛額（GDP）2%，但北約最新的2021年估算數據顯示，現有30個成員國中，僅8國達標。

北約的估算是參考2021年各國數據，俄羅斯侵略烏克蘭已影響部分國家對國防預算的態度，例如立陶宛今年將國防預算由略高於GDP的2%調升至2.52%。

北約估計，2021年達標的8個成員國依序是希臘（3.59%）、美國（3.57%）、波蘭（2.34%）、英國（2.25%）、克羅埃西亞以及愛沙尼亞與拉脫維亞（2.16%）、立陶宛（2.03%）。

為持續確保集體防衛能力，北約各國防長2006年商定，各國應確保國防支出「下限」為GDP的2%。

英國三軍廣播電視台（BFBS）27日報導，至2021年6月，北約評估30個成員國中，有10個國家的國防支出達此門檻，但最新估計顯示，這個數據恐怕得下修：法國（1.93%）以及羅馬尼亞（1.88%）的國防支出都少於GDP的2%。

排名最後10名的國家，由倒數第1至倒數第10依序為盧森堡（0.54%）、西班牙（1.03%）、比利時（1.07%）、斯洛維尼亞（1.22%）、加拿大（1.36%）、捷克和丹麥（1.40%）、阿爾巴尼亞（1.41%）、荷蘭（1.45%）、德國（1.49%）。冰島由於沒有武裝部隊，不納入排名。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）27日晚間在倫敦金融城市長官邸（Mansion House）晚宴發表外交政策演說，呼籲北約持續強化集體防衛能力、加強發展全球夥伴關係，並為應對全球威脅做好準備，包括先發制人防範印太區域內的安全威脅。

除了再次強調經貿事務與安全、地緣政治議題相互扣連與影響，特拉斯並提到，「沒有什麼能取代以情報與外交為後盾的軍事硬實力」。

她並引述烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）所說，「自由」必須比「獨裁暴政」武裝得更好。

不過，英國三軍廣播電視台援引的北約數據顯示，儘管仍超過2%，英國國防支出在GDP的占比事實上由2020年的2.30%微幅下滑至2021年的2.25%。

北約6月將在西班牙首都馬德里舉行峰會，討論新的戰略構想，並在立陶宛舉行會前會。俄烏戰爭對北約議程的影響，值得關注。（編輯：林憬屏）1110428