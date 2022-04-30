俄國終付美元償債息避免違約 後面還有關卡要過

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（中央社倫敦/華盛頓29日綜合外電報導）俄羅斯今天似乎在最後一刻「髮夾彎」，終以美元支付一些外債到期利息，避免違約。俄羅斯先前矢言，只要俄羅斯外匯存底持續遭凍結，就只會用盧布支付。

路透社報導，在西方大規模制裁下，俄羅斯400億美元國際債券已成為一場金融「懦夫博弈」的焦點，看誰能堅持到最後、逼迫對方先轉彎。俄羅斯債務違約疑慮不到一個月內很可能又會出現，因為屆時美國一項准許接收俄方相關付款的授權將到期。

俄羅斯財政部表示，已為2022年歐洲債券支付5億6480萬美元，並為2042年歐洲債券支付8440萬美元，而且都是以債券指定幣別美元付款。

一名美國高層證實，俄方已支付款項，未動用在美國遭凍結的外匯存底，但不清楚這些款項的確切來源。

美國財政部副部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）告訴路透社，這些款項有如吸走俄羅斯在烏克蘭戰爭中的銀彈，是美國制裁政策「成功的跡象之一」。

然而美國授權銀行處理俄羅斯償債事宜的通用許可預定5月25日到期，艾迪耶摩被問到屆時後續如何發展時不願置評。

艾迪耶摩說：「我們首要目標是試圖讓俄羅斯用以支撐經濟和資助戰爭行動的財源枯竭，遏阻他們對烏克蘭的侵略。因此我們在做政策決定時會一直記住這點。」

指數供應商MSCI明晟主管史巴克斯（Andy Sparks）表示，如果美國財政部這項授權在5月25日到期，俄方違約的可能性仍然很大，因為到時在兩天後，俄方還有債券款項要付，這代表如果美方沒有延長授權，俄方要避免違約幾乎不可能。

史巴克斯還說，多數投資者會非常關注5月25日這一天。（譯者：盧映孜/核稿：陳亦偉）1110430