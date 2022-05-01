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日本首都圈疫情趨緩 沖繩增1554例創週日新高

2022/5/1 17:43
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（中央社東京1日綜合外電報導）日本境內COVID-19疫情似有趨緩跡象，首都圈1都3縣今天新增病例都減少，位於關西地方的大阪府今天新增確診病例也減少；不過，沖繩縣今天新增1554例創週日新高紀錄。

日本放送協會（NHK）報導，東京都今天新增3161例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診病例，較上週日減少1770例，連續20天低於上週同日，且到今天為止的7天平均單日新增4238.3例，是前一週的77.5%，疫情持續趨緩。

首都圈成員埼玉縣今天新增1202例確診病例，較上週日減少近1100例，至今累計病例數51萬3035例，包括1451例死亡病例。

跟東京都、埼玉縣同屬首都圈的神奈川縣，今天新增1930例確診病例，較上週日減少636例，也是繼今年1月18日後，時隔3個多月單日新增再度低於2000例。

神奈川縣至今累計病例數70萬3893例，包括2138例死亡病例。

同屬首都圈的千葉縣今天新增1023例確診病例，較上週日減少726例，至今累計病例數42萬2395例，包括1746例死亡病例。

大阪府今天新增2253例確診病例，較上週日減少480例，至今累計病例數89萬7400例，包括4948例死亡病例。

跟大阪府同屬關西地方的兵庫縣今天新增1043例確診病例，較上週日減少394例，至今累計病例數38萬6021例，包括2191例死亡病例。

琉球新報報導，沖繩縣今天新增1554例確診病例，較上週日增加243例，創週日新高紀錄，至今累計病例數16萬2530例。

最近一週每10萬人口新增染疫數，沖繩縣依舊以604.13人連續37天居日本各地之冠、北海道以351.64人次之、佐賀縣以320.45人排名第3。日本全境平均數為200.05人。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1110501

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