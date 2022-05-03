日本無特殊防疫限制黃金週 部分地區遊客倍增

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（中央社東京3日綜合外電報導）日本正值一年一度黃金週長假，雖然境內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情尚未平息，但卻是時隔3年無特殊防疫限制的一次；加上天氣不錯，部分景點遊客數都較去年同期倍增。

日本富士新聞網報導，距離東京都不遠的神奈川縣藤澤市知名觀光景點江之島，今天可以看到不少民眾利用好天氣到沙灘玩沙踏浪，前往江之島的聯絡橋上不少汽車回堵，專供行人走的專用道上也是滿滿人潮。

東京都澀谷車站外的「澀谷全向交叉路口」，也可以看到許多人潮。

根據行動電話位置資訊等推估，今年5月2日各觀光景點出遊人潮數都比去年同期多，例如東京都台場是去年約2.9倍、江之島是去年約1.2倍、京都清水寺是去年約2.4倍、京都嵐山是去年約2倍、長野縣上高地是去年約1.4倍等，在17個觀測地點中，有10地都較去年來得增加。

關西電視台報導，根據5月2日行動電話位置資訊顯示，京都阪急河原町車站附近人潮，是去年5月2日的2.4倍。

JR三宮車站附近，今年出遊人潮也是去年的2.2倍；去年關閉的大阪通天閣觀景台，今年開門迎接滿滿人潮，想上觀景台的民眾排成人龍，等待時間約40分鐘。

名古屋電視台報導，岐阜縣高山市觀光景點今天也迎接大量遊客，例如「陣屋前朝市（早市）」及「高山市古街」，都出現觀光客排隊購物的情況；靠近觀光景點的停車場，從上午8時過後都已客滿。

在早市工作的人說，「看到觀光客一口氣增加，真的是令人感到高興的連假」。（譯者：黃名璽/核稿：劉學源）1110503