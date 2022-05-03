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馬斯克透露買下推特目標 盼美國大多數人都使用

2022/5/3 23:12
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（中央社紐約2日綜合外電報導）電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）今天表示，他希望將推特的影響力擴展到目前的「小眾」用戶之外，直到大多數美國人使用這個社群媒體平台為止。

路透社報導，馬斯克已簽署以440億美元收購推特（Twitter）的交易，引發推特員工和社會大眾對於他經營推特的策略產生疑問。

馬斯克今天出席年度紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）時，在紅毯上向記者表示，推特是否可以顯著擴大其受眾，是衡量它成功與否的一個重要標準。

馬斯克帶著曾是國際超模的母親梅耶馬斯克（Maye Musk）出席活動時說：「目前它比較像是個小眾平台。我希望這個國家有更大比例的人上這個平台，參與對話。」

根據最新財報，推特目前在美國的每日活躍使用者約4000萬。

馬斯克表示，他希望推特可以「盡可能有廣泛的包容性，理想情況是大多數美國人都在上面交談」，以及盡可能受到信賴。

這名億萬富翁還說，他將讓推特的貼文觸及增減方式透明化，並希望平台軟體對外開放以接受批判。

當被問到可能有大量推特員工在他入主後出走，馬斯克回答：「這是個自由國家。若有任何人對這件事感到不舒服，他們當然可以自行決定去其他地方。沒關係。」

擁有2億2900萬名使用者的推特，今天在一份申報資料中表示，假帳號或垃圾帳號估計占第一季可變現每日活躍用戶數（monetizable daily active user）不到5%。

推特也在申報資料中說，在與馬斯克的收購交易完成前，它面臨一些風險，像是廣告主是否會繼續花費在推特上，以及「關於我們未來的計畫和策略可能存在不確定性」。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110503

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華爾街日報：馬斯克買推特 打算多年後重新上市紐時：特斯拉成籌碼 馬斯克入主推特恐引中國干預言論馬斯克入主人心不穩 推特員工大會反彈聲隆隆
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