火上加油 俄國控以色列傭兵與亞速軍團並肩作戰

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（中央社莫斯科4日綜合外電報導）俄羅斯外交部發言人沙卡洛娃今天宣稱，以色列傭兵正在烏克蘭與極右派的亞速軍團並肩作戰，對抗俄國軍隊。俄國外長暗示希特勒有猶太人血統掀波後，這可能令雙方關係更緊張。

法新社報導，沙卡洛娃（Maria Zakharova）接受親克里姆林克的俄羅斯衛星通訊社（Sputnik）電台訪問時說：「以色列傭兵實際上在烏克蘭與亞速軍團好戰分子並肩作戰。」

亞速軍團（Azov Regiment）的前身亞速營在2014年崛起，當時這支極右派民兵在烏克蘭東部的頓巴斯地區（Donbas）挺身迎戰親俄的分離主義派分子，但其後已納入烏克蘭軍方的指揮體系。

俄國2月24日對親西方的烏克蘭發動軍事攻勢以來，亞速軍團與烏克蘭軍隊共同對抗俄軍。

烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭俄軍圍困，反抗軍據守市內的亞速鋼鐵廠（Azovstal），其中包括亞速軍團成員。俄軍昨天又對亞速鋼鐵廠發動大規模攻勢。

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俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）3日受訪時表示，希特勒體內可能「流著猶太人的血液」，這已引發俄以兩國關係緊張。如今俄國再暗示以色列人與俄方視為「法西斯主義者」和「納粹分子」的亞速軍團一起作戰，更將使情況惡化。

在拉夫羅夫談話引發以色列憤怒後，俄國外交部昨天就已火上加油，指控以色列支持「基輔的新納粹政權」。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）是猶太人後裔。（譯者：林治平）1110504