民主黨期中選舉恐失國會 拜登批川普支持者極端

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（中央社華盛頓4日綜合外電報導）美國總統拜登找到他在11月國會期中選舉的主軸思想，選民若不跟他站在同一方，就是跟前總統川普的「讓美國再度偉大」群眾站在一起，拜登說他們是美國史上最極端的政治團體。

法新社報導，79歲的拜登（Joe Biden）在2020年總統選舉勝選入主白宮，他承諾將揮別讓人透不過氣、令許多人感到恐懼的川普（Donald Trump）時代。

即使川普一直對他2020年大選失利發怒且指控選舉舞弊，拜登和他的幕僚卻不予理睬，甚至長期拒絕提到他的名字，他們稱呼川普為「以前那個傢伙」。

但時序即將來到11月的期中選舉，民主黨恐面臨失去國會掌控權，甚至會使拜登在2024年選舉無法連任，這讓拜登改變了態度。

為何拜登轉變態度？因為無論他多麼讓部分美國人感到失望，例如阿富汗的混亂撤軍，或是美國通貨膨脹創下40年來新高，以及任何其他施政缺失，拜登都希望大家記得川普仍蓄勢待發。

路透社報導，共和黨人將通膨歷史性飆升歸咎於拜登和他的民主黨同夥。部分專家則認為，通膨問題與政府支出有關，政府支出是用在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大流行和全球供應吃緊期間保護美國勞工及經濟。

拜登上個月造訪華盛頓州時表示：「不要把我跟全能上帝做比較，把我跟其他人選做比較。」

拜登今天加倍火力，猛批川普的「讓美國再度偉大」（Make America Great Again）運動。

拜登說「這些讓美國再度偉大的群眾，確實是美國歷史上、近代美國史上所存在的最極端政治團體」。

對於許多美國人來說，拜登所謂的「極端」，包括迫在眉睫的墮胎權利倒退，正是民眾在2016年總統大選選出川普所帶來的結果。

拜登執政期間美國經濟強健，並在因應俄羅斯侵略烏克蘭一事恢復美國的全球領導地位。

然而，高通膨問題痛擊每一位美國選民，非法移民和COVID-19疫苗等議題也正激怒右派。

若共和黨在11月期中選舉贏得聯邦眾議院或參議院的多數席次，或甚至拿下兩院多數席次，民調數據顯示完全有這個可能，拜登往後恐面臨共和黨長達兩年的惱人阻撓。（譯者：陳彥鈞/核稿：劉學源）1110505