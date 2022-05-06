王岐山出席尹錫悅就職典禮 學者：中國打北韓牌

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（中央社記者沈朋達台北6日電）中國將派國家副主席王岐山出席南韓新總統尹錫悅的就職典禮，規格超過以往。學者盧信吉分析，王岐山熟悉北韓事務，中國藉此向南韓表示，良好的中韓關係，將有助於兩韓溝通。

南韓候任總統尹錫悅將於10日宣誓就職。中國外交部發言人趙立堅6日宣布，王岐山將以國家主席習近平特別代表、國家副主席的身份出席尹錫悅就職儀式。

韓聯社6日報導，中國通常派出副總理級別的官員出席，王岐山本次出席「規格超過往屆」。

2013年出席南韓前總統朴槿惠就職典禮的中國代表，是時任中共政治局委員的國務院副總理劉延東；2008年出席李明博就職典禮的，則是時任國務委員、負責外交事務的唐家璇；2003年出席盧武鉉就職典禮的，則是時任中國國務院副總理的錢其琛。

曾在2012至2017年擔任中共中央政治局常委的王岐山，在中共19大後並未退休，反而以普通黨員身分當選國家副主席，經常被外界稱為政治局的「第8常委」。

國立中興大學日韓總合研究中心執行長盧信吉今天接受中央社電訪時指出，王岐山過去經常代表習近平出席和北韓相關的外交活動，熟悉北韓事務。

公開資料顯示，王岐山2018年9月曾在北京代表出席北韓國慶70週年的活動。當年5月美國和北韓籌辦「川金會」出現波折時，王岐山也在出席聖彼得堡國際經濟論壇時說，美方取消兩國領導人會晤只是「小插曲」，解決朝鮮半島問題要有信心，朝鮮半島問題對中國利害攸關，中國希望半島和平穩定。

盧信吉認為，中國派王岐山出席尹錫悅就職典禮，是將策略定調在「對北（韓）政策」上，強調良好的中韓關係，會讓南韓「對北」溝通的管道更加明確，穩定兩韓關係。

他也說，王岐山是中國在北韓事務上的代表性人物之一，此時派他出訪南韓，有助於中韓溝通這項議題。

近期北韓多次發射彈道飛彈，讓朝鮮半島情勢再顯嚴峻。中國的朝鮮半島事務特別代表劉曉明日前剛出訪南韓，與南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長魯圭悳會談。

劉曉明日前受訪時說，中國將與南韓新舊政府共同商討政治解決朝鮮半島問題，並強調解決朝鮮半島問題的鑰匙不在中國手中，而是握在北韓和美國手中。

尹錫悅將於10日宣誓就職，他被視為立場親美和日的「保守派」。在亞太局勢劇烈變化的脈絡下，南韓新政府的外交角色動見觀瞻，中韓關係將如何變化也受到關注。（編輯：楊昇儒）1110506