日本原則抵制俄國石油 但維持在俄能源事業權益

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社東京9日綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天跟七大工業國集團（G7）成員國統一步伐，表明原則上將禁止進口俄羅斯產石油；不過，有關日本政府與企業在俄國投入的能源開發事業，仍將維持自身權益。

G7今天承諾逐步減低對俄羅斯石油的依賴，並發表嚴厲聲明，指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭之舉讓國家「蒙羞」。

日本放送協會（NHK）報導，G7今天凌晨因應烏克蘭情勢舉行視訊峰會，岸田在會中表明了原則上將禁止俄羅斯產石油進口的政策方針。

岸田今天上午在首相官邸受訪時說，這是一場和G7成員國再度確認在烏克蘭情勢進行合作的會議，「對包括石油在內高度倚賴能源進口的我國來說，這是非常艱難的決定，但目前是G7團結重於一切的時候，所以決定根據這次G7領袖聲明採取原則上禁止進口俄羅斯產石油的措施」。

日本經濟新聞報導，岸田會後受訪時補充說，石油進口對長期且低價穩定供給能源有所貢獻，「政府將採取對國民生活與業者活動造成影響減到最低的方式，花時間分階段進行」。

岸田說，有關俄羅斯產石油進口量的減少及停止時期等事宜，將基於接下來實際狀況進行檢討。

至於替代能源的部分，岸田強調，核電機組重啟運轉將以安全作為最優先事項來持續推動，這樣的原則並無任何改變。

他也明確表示，日本政府與企業在俄羅斯投入開發石油與天然氣的資源開發事業薩哈林1號（Sakhalin 1）及薩哈林2號（Sakhalin 2），「維持（自身）權益的政策方針並無改變」。

有關俄羅斯今天迎接二次世界大戰對德戰勝紀念日，岸田說，「在憂慮國際秩序受到動搖的情況下，國際社會團結很重要」、「團結祭出制裁措施，再度感受到對烏克蘭提供支援的重要性」。

談到10日即將舉行的韓國新任總統尹錫悅就職典禮，岸田說，「再次強烈感受到日本與韓國、日本與美國及韓國合作的重要性」。

岸田說，日本與韓國之間雖然存在著難題，但不能就這樣置之不理；遵守國與國之間的承諾是基本道理，日本將基於一貫立場推動相關對策。（譯者：黃名璽/核稿：蔡佳敏）1110509