李顯龍將赴美國東協峰會 強化合作聚焦國際情勢

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（中央社記者侯姿瑩台北9日電）美國與東協領袖峰會本週登場，新加坡總理李顯龍明天將啟程訪美參加這場峰會。星國總理公署今晚表示，美國總統拜登與東協國家領袖將討論如何強化合作並針對國際情勢交換意見。

新加坡總理公署今晚發布新聞稿指出，李顯龍將於10日至14日到華府進行工作訪問，參加東協與美國特別峰會。

這是李顯龍今年二度訪美，他先前於3月26日至4月2日到華府及紐約訪問，並與拜登（Joe Biden）舉行會談。

總理公署指出，李顯龍與其他東協國家領袖將與拜登會面，包括12日晚宴及13日的會談。拜登與東協領袖將檢視目前東協與美國的戰略夥伴關係、討論如何進一步強化雙方未來合作，也會針對區域及國際議題交換意見。

這是2016年以來，美國總統第二次與東協國家領袖舉行特別峰會。

除了會晤拜登，總理公署表示，東協國家領袖訪美期間也將與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）及部長官員舉行會議，討論氣候變遷、潔淨能源轉型及永續基礎建設議題。另外，美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）將設宴接待來訪的東協領袖。

美國與東協這場特別峰會原定3月28至29日登場，但因部分東協領袖行程安排有困難且烏克蘭戰爭危機持續惡化而延遲至本月12至13日召開。

外電先前報導，這場峰會可能聚焦中國崛起議題。儘管俄烏戰爭等議題可能需要更迫切關注，但與中國激烈競爭已成為美國的最大外交政策挑戰之一。（編輯：周永捷）1110509