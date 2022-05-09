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日外相與韓內定新外相會談 皆盼速修復日韓關係

2022/5/9 23:46
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（中央社記者楊明珠東京9日專電）正在韓國訪問的日本外務大臣林芳正今晚在首爾與韓國內定新任外交部長的朴振舉行會談。兩人一致認為，應早日針對橫在日韓之間懸而未決的問題進行協商，以修復關係。

日本放送協會（NHK）報導，林芳正身為日本首相岸田文雄的特使將出席明天（10日）尹錫悅的總統就職典禮。今晚他在首爾與即將上台的尹政府的內定外交部長朴振共進晚餐並舉行會談，為時約2個鐘頭。

會談時，林芳正與朴振都認為，當前的國際局勢是基於規則的國際秩序正受到威脅，日韓兩國以及包含美國在內的美日韓3國比以往任何時期更需進行戰略性的合作，日韓修復關係已是刻不容緩。

日韓兩國因二戰時的「徵用工」（日本企業強徵韓國勞工）訴訟、慰安婦等爭議惡化，日韓關係正處於二戰後最差的情況。

林芳正對朴振說，為了發展日韓兩國關係，二戰中的徵用工問題、慰安婦問題等爭議有必要早日解決。

林芳正與朴振在會談時也都認為，日韓關係不能再不處理，早日解決橫在日韓之間懸而未決的問題，日韓兩國政府應儘速協商實現包含領袖在內的高層對話。

日本共同社報導，朴振是著名的「美國通」，曾擔任尹錫悅為磋商對美政策於4月派遣的訪美團團長。他曾留學日本。

林芳正明天出席尹錫悅總統就職儀式後，預定與尹錫悅單獨會面，並轉交岸田的親筆信。（編輯：陳正健）1110509

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