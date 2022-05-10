尹錫悅呼籲北韓棄核武換援助 專家：恐對牛彈琴

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（中央社首爾10日綜合外電報導）南韓新任總統尹錫悅今天在就職典禮上呼籲北韓放棄核子武器以換取大量經濟援助，還稱平壤當局的飛彈是對區域和全球安全的威脅。但有專家指出，尹錫悅的說法只會觸怒北韓當局。

現年61歲的尹錫悅今天在首爾龍山總統府地下掩體開始執行總統職務，聽取有關北韓的安全簡報。他就任時正值朝鮮半島情勢高度緊張，自今年1月以來，平壤進行了創紀錄的15次武器測試，包括上週進行的兩次飛彈試射。

曾擔任南韓檢察總長的尹錫悅，在3月以些微差距贏得總統選舉，他今天在就職演說中表示，會考慮向北韓提供能帶來重大改變的經濟援助，前提是平壤當局首先放棄核武。

他說：「若北韓停止核武開發，實現真正的非核化，南韓將與國際社會一起，制定有魄力的計畫，協助北韓大幅改善經濟狀況和人民生活品質。」

前一任總統文在寅奉行跟平壤當局接觸的政策，促成北韓領導人金正恩與時任美國總統川普（Donald Trump）舉行峰會。但談判在2019年破裂後，外交陷入停滯至今。

尹錫悅指出：「北韓核武計畫不僅威脅我們的安全，也威脅東北亞的安全，但對話的大門仍將敞開，因此我們能夠和平解決這項威脅。」

不過分析人士稱，提供「有魄力的」援助是無稽之談，北韓將GDP（國內生產毛額）很大一部分投注於遭聯合國制裁的各項武器計劃，長期以來平壤當局就明確表示不會用核武換取援助。

梨花女子大學研究北韓議題教授朴遠建（Park Won-Gon，音譯）告訴法新社：「從2009年以來，北韓就一直宣稱，不會為了經濟獎勵而放棄核武。」

他還說：「尹錫悅的講法只會觸怒平壤當局，他們會將這番言論視為攻擊。」

總部設於首爾的「北韓新聞」（NK News）創辦人歐卡洛爾（Chad O'Carroll）表示，金正恩並不想要大規模經濟成長，因為要實現這項目標，需要開放北韓的資訊生態系統。

歐卡洛爾在推特（Twitter）發文：「意識形態汙染將迅速加劇，這對平壤的統治者來說是重大風險…尹錫悅的非核化計畫不會有任何進展…因為『胡蘿蔔』實際上是有毒的。」

最新的蓋洛普（Gallup）民調顯示，尹錫悅支持度徘徊在41%左右，甫卸任的文在寅則為44%。調查發現，尹錫悅不受歡迎的最大原因，是他將總統府從擁有數十年歷史的青瓦台，搬到首爾市中心的前國防部大樓。

這項倉促、昂貴的舉措讓民眾感到失望，批評人士認為沒必要，且在與北韓的緊張情勢升高之際，會讓南韓的安全陷入危險。

尹錫悅曾說過，青瓦台是「皇權的象徵」，遷出那裡可以確保更民主的總統制度。今後青瓦台成為公園，對民眾開放，在總統就職典禮進行時，電視實況轉播畫面可以看到民眾走向曾經戒備森嚴的青瓦台。（譯者：楊明暐/核稿：陳彥鈞）1110510